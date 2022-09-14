立足海南自貿港 陸推進與東協企業投資合作

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

海南自由貿易港-東協智庫聯盟第二次工作會議12日在海口召開，來自中國大陸、新加坡、越南、印尼、馬來西亞、泰國、柬埔寨等7個國家的16位相關智庫聯盟成員代表參會，建言加快以海南自貿港為平台，促進大陸與東協企業投資合作。

中新社報導，與會中外專家認為，在當今全球政治經濟背景下，海南自貿港要充分發揮地緣優勢與開放優勢，在促進中國大陸與東協更高水平、更大範圍的合作交流中發揮樞紐作用，有效連接大陸與東協兩個最具活力的市場，更加便利務實推進區域經濟一體化進程。

中國（海南）改革發展研究院院長遲福林分析，未來幾年大陸企業進入東協投資合作的需求增大，穩定大陸與東協產業鏈供應鏈、實現市場更高層次對接融合，比較務實的舉措是以海南自貿港為總部基地，為促進大陸企業進入東協投資合作提供服務。海南自貿港「境外投資所得免徵所得稅」「重要商品與零部件零關稅」等開放政策，正吸引愈來愈多的大陸企業在海南設立總部基地。

印尼戰略與國際問題研究中心經濟部主任法熱哈·赫拉萬認為，大陸與印尼企業投資合作過程中，應優先考慮三方面內容：加快工業化與科技化，提升產品質量；推動基礎設施建設和互聯互通；加大工人培訓力度，提高勞動力技能。他建議，海南自貿港要進一步挖掘與東協政府間的合作深度，特別是加強數位政府、技能培訓等方面的合作。

菲律賓中華研究學會董事會成員皮特洛說，菲律賓歡迎中國大陸進行直接投資，也希望就市場開放議題進行深入合作。他建議，在《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）框架下，中國大陸和東協企業要加強在醫療、農業等領域的合作，如建立合資企業拓展業務。

東協

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