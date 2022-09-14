陶瓷燃料電池 引領第四代發電技術

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
這些巨大的「櫃子」，就是陶瓷燃料電池系統。圖／本報四川德陽傳真
這些巨大的「櫃子」，就是陶瓷燃料電池系統。圖／本報四川德陽傳真

日前舉行的2022世界清潔能源裝備大會上，被譽為「第四代發電技術」的陶瓷燃料電池作為示範應用場景之一，向各國專家進行了展示，引起廣泛關注。

據介紹，這種神秘的「黑科技」－陶瓷燃料電池（SOFC），也被稱作固體氧化物燃料電池，其原理是利用電化學反應，將燃料的化學能直接轉化為電能，是一種清潔高效的能源系統。傳統發電技術由於能量多級轉化，能量損失比較大，比如目前內燃機發電效率僅為45%。而陶瓷燃料電池系統最大的優點，就是簡單高效，發電效率可達65%以上，因此也被稱為「第四代發電技術」。

同時，陶瓷燃料電池系統還有一大優點，就是燃料來源廣，既可以使用氫氣高效發電，還可以使用天然氣、沼氣、焦爐氣、煤製氣等燃料發電，實現煤炭資源的清潔高效利用。在四川德陽三環科技有限公司展廳一角，還展示了陶瓷燃料電池熱電聯供的應用場景，有暖氣片、洗手台、淋浴間等生活場景。由於陶瓷燃料電池發電會產生很高的溫度，在熱電聯供應用場景中，可實現餘熱利用，綜合效率能達到90%。

今年，三環集團和廣東能源集團合作開展的「SOFC發電系統研發與應用示範」裝機容量首次突破100KW，交流發電淨效率達64.1%，已連續並網發電超過3000小時並持續運行，是大陸首次實現百千瓦級的大功率SOFC示範應用，主要技術指標達到國際先進水準。

廣東

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