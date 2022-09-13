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陸調查：83%書店復工後仍無人氣 籲官方發「購書券」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸書店目前仍受到疫情衝擊。圖為疫情前「鐘書閣」杭州星光店內景。（新華社）
大陸書店目前仍受到疫情衝擊。圖為疫情前「鐘書閣」杭州星光店內景。（新華社）

大陸復工復產後，民間不少行業仍面臨困難，中國書刊發行業協會近日發布報告指出，83%受訪店家在復工後仍無人氣、68%店期待政府補貼，該協會也呼籲官方探討發放「購書券」解救書市。

據中國新聞出版廣電報消息，中國書刊發行業協會（中發協）近日發布2022年「全國實體書店經營情況調研報告」，針對大陸392家國有書店、602家非國有書店進行調查的結果顯示，有34.71%的書店表示現金流已受影響，難以為繼；54.53%的書店表示已受影響，尚可維持。

對未來的嚴重憂慮，主要包括依靠師生消費的校園書店、作為全家生活來源的個體書店、原本市場規模就非常有限的鄉鎮實體書店等等。而目前大陸書店的自救方式，受訪書店有62.17%通過社群賣書，35.92%通過網店賣書，31.89%通過發展會員儲值，17.3%做線上讀書會，17%通過直播賣書，另有30.89%在嘗試其他方式。不過調查也顯示，書店的網路社群、公眾號關注人數並不樂觀。

調查指出，大陸當前書店存在的主要困難依次為：復工營業後，仍無人氣，占比達83%；因銷售萎縮，收入下滑，房租水電人工費用難以支付，占54.53%；因疫情原因，無法正常營業的有36.82%；因銷售萎縮，無力結算貨款，貨源無法保證，占31.79%；其他困難則占21.63%。書店希望得到政府的財政補貼、專項資金扶持、稅收優惠或減免的呼聲最高，其占比依次為68.51%、66%、52.82%，其次是房租減免，占48.99%。

報告建議大陸主管部門，檢查督促各地發放實體書店專用「購書券」的進展，讓此扶助措施可儘早在各地落實，並惠及盡量多的實體書店企業。同時也建議各地主管部門積極發放「購書券」，盡早讓這一扶助措施惠及全大陸實體書店企業。

據大陸國家新聞出版署2021年底的「2020年全國新聞出版業基本情況」報告，2020年全大陸共有出版物發行網點（書店、報刊亭等）18萬3,540處，其中新華書店及其發行網點1萬610處，出版社自辦發行網點400處；郵政系統發行網點3萬5,859處；其他批發網點1萬5,575處，集個體零售網點12萬1,087處。其中光是新華書店系統與出版社自辦發行網點從業人員即有12.01萬人。

目前調查顯示，大陸書店有近九成現金流受到影響。圖為新冠疫情發生後的武漢卓爾書店。（新華社）
目前調查顯示，大陸書店有近九成現金流受到影響。圖為新冠疫情發生後的武漢卓爾書店。（新華社）

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