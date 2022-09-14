大食物觀加持 陸鹽鹼地變糧倉

初秋時節，山東濰坊昌邑市青阜村十萬畝田野中，一人多高的玉米地一眼望不到邊，傳遞著豐收的希望。而就在幾年前，這裡還是片「五年三不收」的鹽鹼地。

新華社報導，濰坊有200多萬畝鹽鹼地，「夏天水汪汪，冬天白茫茫，旱了收螞蚱，澇了收蛤蟆」是過去的真實寫照。近年來，當地因地制宜開展暗管排鹽、淡水灌溉洗鹽、土地平整及地膜覆蓋抑鹽等做法，讓昔日的「不毛之地」長出玉米、小麥、水稻等糧食作物。

由大陸農業農村部、山東省人民政府主辦的鹽鹼地綜合利用國際大會日前在濰坊舉行，眾多土壤學界專家圍繞「大食物觀下鹽鹼地綜合利用」展開研討。

據統計，大陸鹽鹼地面積約15億畝，約占全球鹽鹼地面積十分之一，其中可利用的鹽鹼地約5億畝，可有效提高土地增量，是一筆亟待喚醒的「沉睡」資源。

在白茫茫的鹽鹼土裏種出金燦燦的稻子、黃澄澄的玉米、綠油油的牧草、紅彤彤的枸杞……大陸在注重糧食安全的基礎上，秉持宜糧則糧、宜經則經、宜牧則牧、宜漁則漁、宜林則林的大食物觀，曾經沉寂的鹽鹼大地鳴奏出生產、生活、生態和諧發展的交響曲。

在濰坊耐鹽鹼水稻種植基地，滿眼盡綠、稻穗飄香，5.8萬畝海水稻正處於抽穗揚花期，10月底即可收穫，鹽鹼灘塗蝶變成生態糧倉。

「預計耐鹽鹼水稻年產量3.7萬噸，可研發加工衍生產品70餘種，產值約人民幣2.3億元。」山東濱袁農業科技有限公司總經理田國慶說，以前這裡的莊稼年年歉收，如今整個基地配備了新型電氣化和智能化設備，旱能澆、澇可排，省水省肥省勞力。

目前，大陸根據西北灌區鹽鹼地、西北內陸鹽鹼地、東北蘇打鹽鹼地、黃淮海平原鹽鹼地及濱海鹽鹼地五大鹽鹼地類型，建立了上覆下改阻鹽控鹽、暗管排水脫鹽控鹽、耕作破土壤黏閉降鹽等數十套鹽鹼土高效利用技術模式。

以山東為例，目前已改造鹽鹼耕地580萬畝，創建鹽鹼地綜合利用技術創新中心、鹽鹼地生物資源與評價利用重點實驗室等創新平台11個，培育耐鹽鹼新品種200餘種。