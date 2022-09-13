外電：陸要求銀行國企排查 對復星集團金融風險

外電引述知情人士透露，中國大陸官方已通知中方最大的銀行和國有企業，要求它們排查對大陸最大非國有企業之一復星集團的金融風險。

彭博社星期二（9月13日）引述知情人士消息報導，包括中國銀保監會在內的金融監管機構，要求銀行等金融機構密切審查對復星的風險。其中兩名知情人士稱，中國銀保監會近期要求商業銀行檢查對復星發放債務的潛在風險，同時調查復星潛在的流動性風險；北京市國有資產監督管理委員會也要求當地國有企業提供與復星集團的聯繫細節，包括持股、債務借貸和任何擔保事宜。

知情人士補充道，中國銀保監會的這一舉動並不意味著當局希望商業銀行改變對復星公司的融資計劃，包括未償還貸款；北京國資委提出此類訊息的要求也僅是為了檢查和了解企業面臨的風險，目前沒有計劃限制國有企業與復星交易。

中國銀保監會沒有回覆置評請求。北京國資委也沒有回應電話詢問。

復星集團的一名代表在給彭博社的一份聲明中稱，公司沒有收到當局關於這些要求的任何通知，隨後公司對北京國資委的查詢發現，上述這些舉動都是當局在執行正常調查的一部分，復星集團並不是第一個涉及此類調查的公司，並強調集團業務仍然健康，能抵禦挑戰。

雖然中國大陸監管機構的上述舉動不代表它們會採取任何行動，但這些舉措仍反映出投資者近期對復星集團業務情況的擔憂。復星集團由郭廣昌、梁信軍、汪群斌和范偉四人在1992年共同創立，曾是中國大陸最活躍的海外收購公司之一。復星在2017年是中國銀行業監管機構對海外貸款進行審查的企業之一。中國人民銀行在2018年將復星國際、中國恒大集團和海航集團認定為「金融控股公司」。

不過近幾個月來，隨著中國借款人違約潮達到創紀錄水平，公司股價和美元債券大幅下跌。復星集團也在9月初宣佈將縮減公司旗下旅遊和製藥上市部門的股權。

國際信評機構穆迪投資者服務（Moody's Investors Service）上月也才下調了復星集團的評級，稱資產出售可能會削減該公司投資組合的規模、多樣化和透明度。根據彭博社指數，復星集團擔保的美元債券在過去三個月中是中國表現最差的高收益債券之一。