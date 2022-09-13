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新車款ET5爆單 蔚來港股大漲16.8%

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
蔚來新車ET5傳出接單爆量。（網路照片）
蔚來新車ET5傳出接單爆量。（網路照片）

蔚來汽車新車型ET5傳出接單爆量的情形，帶動蔚來港股13日大漲16.81%，收在港幣168.2元。

澎湃新聞報導，蔚來在第2季財報中的展望有提到，預估第3季將有3.1萬-3.3輛的交車指引，蔚來創立以來給出的最高交車指引。之所以能給出如此自信的交車指引，在很大程度上是由於ET5已經帶領蔚來進入了新車週期。

ET5是蔚來的第五款車型，是一款中型電動轎跑車，有別於之前車型都是售價高達人民幣40多萬元的SUV車型，ET5車型售價人民幣32.8萬-38.6萬元，若採用BaaS電池租用方案補貼前起售價直接下探至人民幣25.8萬元的「甜甜價」，外界預期有望熱賣擴大市占率。

根據計畫，ET5將在9月30日開始交車，目前ET5已經進入蔚來門市展出，社交媒體上顯示，ET5熱度相當高，甚至有銷售員曬出，門口有民眾大排長龍體驗ET5的照片。

蔚來汽車CEO李斌在第2季度財報電話會議上透露，隨著產能逐漸完成爬坡，ET5有望在12月實現單月交付過萬輛。此外，蔚來產能不足的問題也將得到解決。在財報電話會上，李斌表示，第二生產基地合肥新橋工廠在第3季開始試產，第4季兩個生產基地都將開展正常生產。

蔚來汽車 港股

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