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需求收縮 7月大陸手機出貨量年減30.6%
大陸中國信通院13日發布7月手機市場運行分析報告顯示，今年7月，中國大陸國內市場手機出貨量1990.8萬部，按年減30.6%。1-7月，大陸國內市場手機總體出貨量累計1.56億部，按年減23%。
其中，5G手機1467.2萬部，按年減35.7%，佔同期手機出貨量的73.7%。今年前七個月，5G手機出貨量1.24億部，按年減17.7%，佔同期手機出貨量的79.3%。
據香港經濟日報網，從上市機型來看，7月，大陸國內手機上市新機型22款，按年減15.4%。其中5G手機9款，按年減18.2%，佔同期手機上市新機型數量的40.9%。2022年1-7月，上市新機型累計223款，按年減6.7%。
數據還指出，7月大陸國產品牌手機出貨量1828.1萬部，按年減29.4%，佔同期手機出貨量的91.8%；上市新機型18款，按年減25%，佔同期手機上市新機型數量的81.8%；智慧型手機出貨量1911.7萬部，年減31.2%，佔同期手機出貨量的96.0%。
今年全球智能手機出貨量下滑成趨勢。此前，StrategyAnalytics無線智能手機戰略（WSS）服務最新發布的研究報告指出， 2022年全球智慧型手機出貨量將年減7.8%，至12.5億部。預計2023年下半年將出現溫和反彈，全年出貨量將回升至2.7%的年增長率。
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