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陸9月再批73款遊戲版號 網易、騰訊子公司在列

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
網易旗下遊戲《全明星街球派對》13日位列大陸官方獲批遊戲版號的名單中。圖取自18touch超好玩
網易旗下遊戲《全明星街球派對》13日位列大陸官方獲批遊戲版號的名單中。圖取自18touch超好玩

大陸國家新聞出版署官方網站13日公布9月大陸國產網絡遊戲審批訊息，共有73款遊戲獲批。其中獲批版號包括網易、中手游等多家知名廠商遊戲。值得注意的是，本輪發放版號中，網易旗下遊戲《全明星街球派對》獲批，這也是網易在遊戲版號重新發放後，首次獲批版號。受到該消息激勵，網易美股盤前漲超5%。

此外，儘管騰訊遊戲並未直接名列在獲批名單當中，但由騰訊間接全資持股的「南京網典科技有限公司」旗下《健康保衛戰》此次獲批版號，公司執行長為侯曉楠，為騰訊旗下閱文集團總裁。

在遊戲版號暫緩發放近8個月後，大陸國產網絡遊戲版號在4月重新發放，此後5月停發，6月再次重新開閘，60款遊戲獲批；7月有67款遊戲獲批；8月有136款遊戲獲批。此後版號在每月均有發放，逐步進入「常態化」。

7月18日，商務部等27部門曾聯合印發《關於推進對外文化貿易高質量發展的意見》，其中提到「審核試點」這一關鍵訊息，指出要擴大網絡遊戲審核試點，創新事中、事後監管方式。

此前，東吳證券發布研報稱，版號常態化核發已形成，加上大陸手游廠商研運能力領先，隨著本地化能力逐步提升，於海外市場滲透率將持續提升，板塊業績將持續增長。

美股 板塊 派對

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