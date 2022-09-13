傳陸最大LED廠降價10-15% 與台廠爭奪蘋果Mini LED晶片訂單

集微網消息，9月13日，據DIGITIMES報導，業內人士透露，中國大陸最大的LED晶片製造商三安光電已將報價降低10-15%，以與台灣的晶元光電競爭蘋果公司用於液晶面板的Mini LED晶片訂單。

消息人士稱，三安光電原計劃在2022年第二季度開始為蘋果供應Mini LED晶片，但中國大陸東部地區的疫情封控導致該計劃延遲。

消息人士指出，晶元光電目前是蘋果公司最大的Mini LED晶片供應商，總部位於奧地利的ams-OSRAM是第二大供應商。但據稱ams-OSRAM將停止供應Mini LED晶片，轉而研發Micro LED晶片。

消息人士援引三安光電的話稱，該公司已經提高了Mini LED晶片的良率，並正在增加對國際供應商的出貨量。

消息人士補充道，蘋果已經採取了在其供應鏈中增加中國大陸製造商的政策，以提高議價能力和分散供應風險。此外，晶元光電現有的Mini LED晶片產能在短期內將不足以滿足蘋果的需求。

因此，消息人士指出，只要能滿足蘋果對Mini LED晶片的質量要求，三安光電肯定會進入其供應鏈，沒有必要通過降低報價來爭奪訂單。

對於採用Mini LED背光的廠商而言，Mini LED晶片的質量是生產成本的關鍵。對此，消息人士指出，在他們的考慮中，穩定生產優質LED晶片比價格更重要。

不過，消息人士也表示，隨著Mini LED晶片良率提高和產量增加，晶片製造商將被要求在2022年下半年將價格降低5-10%。