中國要保經濟還是要「清零」？

據新華社本周一（9月12日）報道，中國國務院總理李克強9月8日主持召開國務院專題會議，聽取"穩住經濟大盤赴地方督導和服務"工作匯報。他強調要繼續出台穩經濟階段性政策，"能用盡用、快出快落地"。

李克強在會議上說，當前經濟"總體延續恢復態勢，但有小幅波動，正是頂風爬坡的關口，必須以更強緊迫感夯實經濟恢復基礎"。他表示要"加大政策實施力度，多措並舉穩增長穩就業穩物價，穩住經濟大盤，保持經濟運行在合理區間，實現回穩向上"。

具體來說，李克強表示，政府將運用階段性財政貼息、加大研發費用加計扣除力度、政策性金融工具等舉措，支持經濟社會發展薄弱領域設備更新改造，以增加制造業和服務業市場活力、擴大內需和挖掘市場潛力，增強發展後勁。

他還提到政府計劃"支持剛性和改善性住房需求，因城施策運用政策工具箱中多項工具；促進平台經濟持續健康發展，運用專項貸款支持平台企業" 。

封控之下的"工具箱"

此前在9月5日，中國政府已經公布了 "穩經濟一攬子政策" 的接續政策措施，其中包括增加3000億元政策性開發性金融工具，以及2000億元能源保供特別債等。

在今年以來幾波奧密克戎疫情之下，中國依舊采取嚴厲的"清零"政策，上海、成都等千萬人口城市封城數周之久。財新網9月4日的報道顯示，全國有33座城市處於部分或或全部封控（當局稱靜態管理）之中，6500萬居民受到影響。

根據投資銀行野村證券的數據，至9月6日的一周間，中國有49個城市實施了某種形式的封鎖，約2.92億人受到影響，高於前一周的1.61億人。這造成了嚴重的經濟損失。今年年初，野村證券預計中國2022年經濟增長將達到4.3%。在連續幾輪封城之後，它將預測下調至2.7%。

"一場只為習近平表演的政治運動"

中國政府固執地堅持"清零"，讓國際輿論。《紐約時報》本周的一篇評論寫道，北京將清零政策變為一場"強制要求14億人參與的政治運動"。

作者認為，"新冠清零運動可能是對習近平的權力最為明確的證明，他證明了自己和毛澤東一樣具有發動群眾的能力。……習近平似乎也不在乎他的這場運動已極具破壞性，盡管新冠病毒已經變得溫和許多。"

評論說："在充斥著封鎖、隔離和大規模檢測等不確定性的生活中，中國公眾每天24小時不間斷地舉辦著一場表演，這場表演的觀眾只有一個：中國最高領導人習近平。"

防不勝防的封控和日復一日的檢測讓民眾苦不堪言，零售業、服務業和旅游業損失慘重。雖然將迎來國慶節一周的長假，但仍無法期待旅游、餐飲等消費重現生機。

同時當局繼續呼籲民眾在假日期間盡量不要出門旅行或參與聚會。國家衛健委幾天前發文倡導群眾"國慶假期在本地過節，盡量減少跨地市出行，避免人群大範圍流動引發的疫情傳播風險"。

（綜合報道）

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