東亞中國行長助理被拘 知情人士：預計帶來影響很大！

據財聯社13日報導，東亞銀行（中國）有限公司行長助理兼華北區區長陳智仁因涉嫌非國家工作人員受賄罪，已於今年7月19日被公安刑事拘留，現羈押在北京某看守所。

知情人士通過財聯社指出，陳智仁被調查的具體原因與銀行貸款有關，且「預計帶來影響很大」。經財聯社多方求證，陳智仁確實被拘留。此外，陳智仁曾供職的北京分行其他相關人員前後陸續也在接受調查。其中，包括東亞前海證券副總經理兼董事會秘書、財務總監徐潔，時任北京分行副行長等。

知情人士還表示，此次高管被拘留，牽連甚廣。目前來看，東亞中國與東亞前海證券同為東亞銀行旗下重要一子，是否也會波及，還需進一步觀察。

目前東亞中國未有官方回復。而東亞中國相關人士表示，東亞中國不評論個別員工的個人事件。該事件目前對單位正常經營運作無任何影響；後續將密切關注該事件的相關進展情況。

根據公開資料顯示，東亞中國是老牌港資銀行東亞銀行於2007年初在大陸註冊成立的全資附屬銀行，是大陸分支行網絡最龐大的外資銀行之一，為客戶提供全面的批發銀行、個人銀行、財富管理和投資服務。目前總部設在上海，該行除了陳智仁所在的華北區，還設有華東區、華南區以及中西區。根據最新披露的信息，東亞中國華南區區長目前暫時空缺。

此外，據天眼查訊息，東亞銀行對外投資公司還有東亞前海證券、國通信託以及跨境銀行間支付清算公司等，而旗下共有分支機構32家。

近期，東亞中國多此被開罰單，外界認為其內控已出現問題。2021年5月17日，東亞銀行（中國）因存在向房地產開發企業發放貸款未記入房地產開發貸款科目等多達18項違法違規事實被銀保監會罰款人民幣1,120萬元；今年1月，東亞銀行（中國）又因違反信用訊息採集、提供、查詢及相關管理規定被央行上海分行罰款1,674萬元。