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傳出售澳門國父紀念館 陸委會：全力保護國有財產

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
澳門國父紀念館是我政府在澳門的國有財產，陸委會表示會全力保護國有財產。（圖／取自Facebook「澳門國父紀念館」粉專）
澳門國父紀念館是我政府在澳門的國有財產，陸委會表示會全力保護國有財產。（圖／取自Facebook「澳門國父紀念館」粉專）

政府在澳門的國有財產「澳門國父紀念館」，傳出有意出售，不過陸委會對此回應指，會全力保護國有財產。

媒體報導，我駐澳門僅剩三名官員，最後一人簽證將於今年10月30日到期，為因應駐澳門辦事處若無派駐正式人員，國有財產「澳門國父紀念館」可能會被大陸沒收，陸委會研議朝向「出售」方式處置。

陸委會13日傍晚回應指，政府重視台澳關係及雙方民眾交流權益，但對於中國大陸要求簽署「一中承諾書」，我方絕難同意。陸委會強調，一向依據2011年換文精神，秉持互惠互信原則處理台澳雙方人員派駐事宜，為保障、服務在澳國人，政府已備妥應處方案，以確保民眾的權益與福祉。

陸委會並指，台灣在澳門國有財產皆依法持有及使用，政府會全力保護在澳門的國有財產。

據了解，台灣駐澳門辦事處隸屬於陸委會，係依據台澳2011年互設辦事處換文內容而成立，但2021年6月，澳門政府宣布暫時停止運作在台灣的澳門經濟文化辦事處，目前我派駐在港澳官員因「一中承諾書」問題，大多無法續簽而返台。

而澳門國父紀念館係始建於1918年、並因火災而在1933年斥資9萬銀圓重建為伊斯蘭教摩爾式建築，孫中山之元配夫人盧慕貞及孫科曾在此居住，盧慕貞逝世後，於1958年4月以故居設為國父紀念館，現為我國有財產。其門前匾額由我國首任監察院長于右任題字。

澳門 陸委會 紀念館

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