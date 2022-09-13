大陸動力電池企業全球布局 加快海外擴產步伐

大陸動力電池企業近期紛紛宣布在海外建設工廠。繼寧德時代在今年8月宣布將在歐洲建設第二座動力電池工廠後，蜂巢能源9月9日宣布，該公司也將在歐洲建設第二座海外電池工廠。另外，遠景動力、國軒高科、億緯鋰能等公司均加快「出海」建廠步伐。

9月9日，蜂巢能源在德國勃蘭登堡州舉行新聞發布會，宣布將在該州的勞赫哈默地區建設面向歐洲市場的電芯工廠。蜂巢能源此前已宣布，在德國薩爾州霍伊斯韋勒建設電池包工廠。

據中國證券報報導，蜂巢能源董事長兼CEO楊紅新在發布會上表示，汽車電動化成為趨勢，相關政策正在推動電動汽車產業快速發展，歐洲和亞太地區對於電池系統的需求增長顯著。新工廠的建設代表蜂巢能源在歐洲乃至世界範圍的業務拓展再次邁出一大步。

根據蜂巢能源的規劃，勃蘭登堡工廠生產的電芯，將在薩爾州工廠進行加工並搭載整車。公司稱，新工廠的區位優勢有助於蜂巢能源服務客戶專案，並更快實現其在歐洲產能的擴充。

公開資料顯示，蜂巢能源的前身為長城汽車在2016年成立的動力電池事業部。2018年，蜂巢能源脫離長城汽車開始獨立運營。中國動力電池產業創新聯盟資料顯示，今年前8個月，蜂巢能源動力電池裝車量為3.86GWh（吉瓦時），在大陸國內動力電池企業中排名第六位。

在蜂巢能源宣布在歐洲建設第二座動力電池工廠之前，寧德時代宣布與匈牙利德布勒森市簽署預購地協定，寧德時代匈牙利工廠項目正式啟動。據瞭解，寧德時代匈牙利工廠位於德布勒森南部工業園區，占地221公頃，專案投資金額73.4億歐元，規劃電池產能為100GWh，首棟廠房將於年內破土動工，預計建設週期不超過64個月。

此次在匈牙利建設的動力電池項目，是寧德時代在歐洲建設的第二座工廠。今年4月，寧德時代宣佈公司位於德國圖林根州的首座海外工廠獲得8GWh電芯生產許可。

此外，今年3月，億緯鋰能宣布與匈牙利德布勒森市政府的子公司簽署意向書，向其購買土地，並建設電池工廠，生產新型圓柱形動力電池。6月，國軒高科在德國的電池工廠揭牌。

歐洲成為中國動力電池企業「出海」建廠的重要地區。以匈牙利為例，廣發證券表示，億緯鋰能、科達利、恩捷股份等中游企業以及富豪、蔚來、比亞迪等車企陸續在匈牙利佈局建設基地，在此設廠有望受益產業集群紅利。

除了歐洲市場，北美市場也受到了眾多動力電池企業的關注。遠景動力今年4月宣布，將在美國肯塔基州新建一座電池工廠，規劃產能30GWh，並具備擴容至40GWh的潛力。