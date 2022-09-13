中國船舶集團再度交付全球最大貨櫃船 長榮航運是買家

中國船舶集團旗下子公司滬東中華造船公司聯合中國船舶工業貿易有限公司為長榮航運公司建造的2.4萬TEU（標準貨櫃）超大型貨櫃船「長韻」號今（13）日交付，比計畫提前12天完工交付。這是今年6月22日交付的「長益」號姊妹船，也是滬東中華今年交付的第二艘全球最大貨櫃船。

據指出，該船總長近400公尺，比目前世界最大航母還要長60多公尺。其甲板面積達2.4萬平方公尺，相當於3.5個標準足球場。中國船舶集團稱，截至目前，滬東中華累計承接2.4萬TEU級超大型集裝箱船訂單9艘，居中國大陸各大船企之首。

據新民晚報報導，長韻號由滬東中華自主設計，擁有完全自主智慧財產權，入級美國船級社（ABS），投入運營後將服務於遠東至歐洲航線。

該船可承載24萬噸貨物，一次可裝載2.4萬標準貨櫃，最大堆箱層數可達25層，相當於22層樓的高度，是目前全球運營的裝箱量最大的貨櫃船，被譽為海上巨無霸。

報導稱，長韻號擁有「帶貨王」、「節能強」、「宜居佳」三大特徵和亮點。滬東中華採用反覆運算優化的分艙布置，使該型船做到同尺度船型中載箱數最多。在同級別船型中承載能力最強，可裝載的貨物總重量超過24萬噸，比2.3萬TEU貨櫃船可多裝載10％重量。

滬東中華採用全球最新的水動力優化技術，使該型船在多裝重載的情況下，實現高航速、低油耗。與使用傳統燃油的2.3萬TEU貨櫃船相比，儘管裝箱量更多，但每天航行可減少二氧化碳排放約38噸，按14噸重箱裝載換算，單位貨櫃運輸碳排放量減少13.5％。

該型船還特別採用全封閉式橋樓設計，使室內噪音最小化，實現全天候空調環境下操控作業；對居住艙室採用時尚化和個性化的內飾設計，達到四星級賓館體驗標準。

據瞭解，滬東中華累計承接2.4萬TEU級超大型貨櫃船訂單9艘，居中國大陸各大船企之首。目前，已完工交付2艘，另外5艘正在建造之中，年內還將交付1艘。