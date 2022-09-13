李克強：要繼續推出穩經濟政策 促消費為主拉動力

大陸國務院總理李克強近日主持召開國務院專題會議，聽取兩批工作組赴16個省穩住經濟大盤督導和服務工作彙報。李克強說，堅持發展是解決一切問題的基礎和關鍵，要上下聯動充分發揮政策效能，多措並舉穩增長、穩就業、穩物價，保持經濟運行在合理區間，實現回穩向上。

李克強指出，穩經濟要靠市場主體，要在助企紓困同時，促進消費恢復成為主拉動力、更大力度擴有效投資，為市場主體創造需求、提振信心。

他還指，要加快重點項目建設，政策性開發性金融工具根據地方需求增加額度，上半年開工專案納入支持範圍，在今年後幾個月形成更多實物工作量。並且，要運用階段性財政貼息、研發費用加計扣除、政策性金融工具等，支援薄弱領域設備更新改造。

李克強指出，這幾年保持宏觀政策可持續性，沒有大幅增加財政赤字、超發貨幣，正因為如此物價保持了平穩，為今年預留下政策工具。要繼續出台穩經濟階段性政策，能用盡用、快出快落地。

李克強說，督導和服務工作組要保持「線上」狀態，跟蹤協調解決政策落實特別是增消費擴投資中的問題。抓緊派出第三批工作組。各部門要加強政策宣介、擴大知曉面，在本領域加快推進專案建設和設備更新改造。