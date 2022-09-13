德商弗蘭德集團 再增資天津

專業動力傳動設備製造商德國弗蘭德集團設在天津的公司近日宣布，其產線結構升級第十期增資擴建項目正式開工，投入資金3億元人民幣。

新華社報導，這是這家成立於1899年的德國企業第十次增資天津。位於天津的弗蘭德傳動系統有限公司近日舉行了項目開工儀式。

這個新投資項目總建築面積約9500平方公尺，建成後將為客戶提供與工業和風電齒輪箱配套的核心零部件產品，成為該企業全球綠色低碳供應鏈上的重要一環。

「我們將在現有廠區內增資建設兩個生產車間，以容納新投資設備，進一步提升產能和機械工件加工範圍，降低成本、縮短交貨期，為弗蘭德繼續拓展中國市場提供有力支持。」弗蘭德傳動系統有限公司董事長兼首席執行官勾建輝說。

近年來，全球特別是中國大陸在「雙碳」目標下綠色能源發展需求快速增長，弗蘭德傳動系統有限公司生產的零部件大受歡迎。

同時，隨著更大功率風電齒輪箱需求上升，企業的生產設備也亟待升級。弗蘭德產線結構升級第十期增資擴建項目應運而生。

截至2021年底，全球累計風電裝機總量837吉瓦，其中，中國大陸位居第一，裝機總量達338.31吉瓦。

1996年，德國弗蘭德集團進入中國大陸市場，在天津投資興建企業，研發生產各類齒輪箱產品、風力發電機和聯軸器。

經過20餘年不斷發展，天津已成為弗蘭德集團在德國本土之外最大的減速機制造基地。