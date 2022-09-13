新疆兵團葡萄豐收 遠銷東南亞

進入9月，新疆生產建設兵團特色林果迎來豐收，果園裡香甜四溢，鮮食葡萄等優質水果繼續走出大陸國門，遠銷東南亞市場。

中新社報導，眼下，新疆兵團第五師雙河市八十六團2022年葡萄出口迎來高峰期。近日，在八十六團果蔬保鮮倉儲基地，工人們正忙著將冷庫內的克瑞森葡萄裝車、拉運，一輛裝滿25噸克瑞森葡萄的冷鏈車即將出發，八天後抵達泰國。

葡萄是八十六團特色產業，種植面積1.8萬畝，克瑞森葡萄更是以綠色安全、質優味美聞名國內外市場。客商李偉從事外貿出口業務多年，自2018年起在該團收購克瑞森葡萄，今年收購量預計可達500噸。

「在八十六團已收購四年葡萄，品質色澤鮮艶，口感也特別香甜，也能得到東南亞國家的認可。」李偉說，目前已收購15天、400噸左右，也會逐步加大收購量。

今年，八十六團十九連種植戶蘇克福通過控制產量、優化管理技術，葡萄價格比去年高出1元（人民幣，下同）左右。「今年14畝地，品質很好，一公斤七塊錢，老闆全收走了，總共收入十來萬塊錢。」

土壤肥沃，氣候適宜、光照充足，獨特的光熱資源優勢、良好的自然條件，讓八十六團種出的葡萄顆粒大、品質好。隨著種植技術和管理經驗不斷優化提升，該團葡萄產業的效益也在逐年增加。

八十六團農業發展服務中心主任徐江稱，八十六團葡萄主要品種有克瑞森、紅提、弗雷。「為了使葡萄出口東南亞國家，我們狠抓葡萄品質建設，今年預計出口2000餘噸，實現產值與品質雙豐收。」

據不完全統計，新疆兵團現有第五師雙河市、第六師五家渠市、第七師胡楊河市、第八師石河子市、第九師、第十二師的鮮食葡萄，先後走出大陸國門，出口到歐洲、大洋洲、東南亞等地。

新疆兵團葡萄栽培歷史悠久，品種資源豐富，達到幾百個。目前已在新疆天山北坡、塔里木盆地周邊、塔額盆地—北屯、吐哈盆地，形成規模化種植、專業化生產、區域特色明顯、市場相對穩定的100餘萬畝優勢葡萄產業帶。