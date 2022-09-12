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疫情影響「就地過節」 大陸中秋旅遊收入年減超過兩成
今天是中國大陸中秋三天連假的最後一天，受本土新冠疫情影響，多地倡導「就地過節」，大陸文化和旅遊部12日晚間數據顯示，今年中秋假期，大陸境內出遊7,340.9萬人次，年減16.7%，實現旅遊收入人民幣286.8億元（約新台幣1,279.8億元），年減22.8%。
據中新社報導，大陸文旅部數據顯示，2022年中秋節期間，大陸境內旅遊出遊7,340.9萬人次，年減16.7%，為疫情前2019年同期的72.6%；實現旅遊收入人民幣286.8億元，為2019年同期的60.6%。
大陸文旅部表示，中秋節期間，各地文化和旅遊系統發揮自身優勢，豐富市場供給，滿足民眾多層次、多樣化消費需求。
據《證券日報》報導，今年中秋連假，大陸旅遊市場在多地倡導就地過節背景下，以本地遊客、周邊客群為主，佔比超過六成。
同程旅行12日發布的《2022中秋假期旅行消費復盤報告》顯示，受到假期時長和部分區域的疫情影響，今年中秋大陸遊客的出遊範圍較暑期有所縮短。
報告稱，假日期間，大部分疫情低風險城市的本地遊、周邊遊市場快速升溫，短途遊、微度假成為民眾中秋旅遊的主流。
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