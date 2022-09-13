陸減徵車購稅 3個月破230億元

根據大陸國家稅務總局消息，今年6至8月份，約355.3萬輛車享受了車輛購置稅減徵政策，累計減徵車購稅230.4億元（人民幣，下同）。

新華社報導，具體來看，6月份享受減徵政策車輛109.7萬輛，減稅71億元；7月份116萬輛，減稅75.8億元；8月份129.6萬輛，減稅83.6億元。大陸國家稅務總局相關負責人表示，享受政策的車輛數、減徵稅額均呈現逐月增長態勢，顯示出政策逐步發力，受益面穩步擴大。

作為大陸國民經濟重要支柱產業，汽車產業鏈條長、涉及就業面廣、拉動消費作用大。為穩住宏觀經濟大盤，促進汽車市場發展，拉動汽車消費，大陸部署穩經濟一攬子措施，提出階段性減徵部分乘用車購置稅，並對購置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期間內且單車價格（不含增值稅）不超過30萬元的2.0升及以下排量乘用車，減半徵收車購稅。

在一系列政策助力下，大陸汽車市場逐漸回暖。中國汽車工業協會數據顯示，8月大陸汽車產銷量分別達到239.5萬輛和238.3萬輛，同比增長38.3%和32.1%，增速均高於上月。