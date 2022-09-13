中秋假期 廣州月色經濟火爆

中秋假期，在倡導就地過節的背景下，不少老廣（廣州人的俗稱）將出遊半徑鎖定在周邊城市，具有高性價比的廣東省內短途遊平穩有序開展。

中新社報導，廣州市民方小姐一家三口11日結束了為期兩天的肇慶封開之旅。她表示，今年中秋假期天氣很不錯，適合出遊，此次行程比較休閒舒適，包括泡溫泉、體驗自製冰皮月餅、採摘時令水果，體驗不錯。

根據廣州廣之旅國際旅行社消息，中秋假期期間，該旅行社主要推出了2天至3天的廣東省內跟團遊產品，主打康養、美食、節慶等主題。肇慶封開、清遠陽山、清遠佛岡、惠州龍門、陽江閘坡等廣東省內多個旅遊目的地，受到了市民們的歡迎。

為爭搶「月色經濟」蛋糕，廣東省內各地商圈、商家、旅遊景區都推出了關於中秋、賞月主題的新玩法，讓就地過節的市民感受到濃濃的節日氛圍。

在廣州荔灣區永慶坊，「嶺南奇妙遊」潮玩市集現場掛滿了款式各樣的燈飾，不少年輕遊客身穿傳統服裝，手執復古燈籠，參與猜燈謎、投壺等活動。而市集小攤位售賣的燈籠、畫作、手工藝編織品，也俘獲了不少遊客的心。

中秋假期，廣州除了旅遊業升溫，餐飲業也迎來了消費熱潮。連日來，在北京路、天河路等廣州各大商圈、商業街區，餐廳和特色市集人氣十分火爆。11日傍晚在廣州越秀區五羊新城五羊新地可見，多處餐廳幾乎滿座，當中不少人是一家人前去聚餐。

富有廣府特色的團圓宴更是市民備受熱捧。廣州酒家友誼商店環市東店相關負責人稱，中秋節當晚的團圓宴大約在一個月前開始預訂，兩輪團圓晚宴基本預訂滿。