第22屆投洽會閉幕 總投資額3420億元

第二十二屆中國國際投資貿易洽談會（投洽會）11日在廈門閉幕。據投洽會組委會當天晚間披露，據初步統計，480多個項目在投洽會期間達成合作協議，協議總投資額達3420億元（人民幣，下同）。

中新社報導，作為以促進雙向投資為目的的國際投資盛會，本屆投洽會以「全球發展：共享數字機遇、投資綠色未來」為主題，緊緊圍繞高水平開放和國際投資合作，服務高質量共建一帶一路、金磚合作、《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）經貿交流合作，努力打造國際投資公共平台。

在投洽會開幕當天下午，福建省就集中籤約項目50個，計劃總投資996.3億元，涵蓋電子信息、先進裝備製造、石油化工、現代紡織服裝、生物醫藥、新能源、新材料等領域。其中，數位經濟、海洋經濟、綠色經濟、文旅經濟項目35個，計劃投資735.7億元，分別佔簽約項目的70%和73.8%；外商投資項目20個，計劃投資337.9億元。

福建省發展和改革委員會相關負責人表示，這些重大項目的簽約，將對福建省擴大有效投資、加快產業轉型升級、建設現代化經濟體系、完善基礎設施、增進民生福祉等發揮積極作用，為全方位推進高質量發展提供有力支撐。

為期四天的本屆投洽會上，2022國際投資論壇、鼓浪嶼論壇等41場重要會議論壇研討活動，以及50多場投資洽談及項目對接會相繼舉辦，吸引了90多個國家和地區、800多個工商經貿團組、4000多家企業、約6萬名客商線上線下參會參展，參會參展人數高於往年。

與此同時，《中國外商投資指引（2022版）》《中國外商投資報告2022》《中資企業國別發展報告》《金磚國家投資報告》等權威報告在投洽會上發布，持續發出投資好聲音。

據組委會介紹，本屆投洽會展覽規模12萬平方公尺，分設投資促進館、產業創新發展館和項目資本對接館三大區域13個展區，吸引了聯合國工發組織以及韓國、日本、奧地利等64個國家和地區的使領館、商協會和投資促進機構參展。

投洽會是中國大陸目前唯一以促進雙向投資為目的的國際投資促進活動，架起大陸與世界各國加強合作、共謀發展的橋樑，也成為中國大陸對外開放的重要窗口。