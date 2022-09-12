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恒大董座許家印發聲 9月底前保交樓專案全面復工
據恒大官網12日消息，恒大集團召開復工復產保交樓周例會，恒大集團董事長許家印在會上通報了復工復產情況並提出要求。許家印稱，目前恒大在大陸全國保交樓專案共706個，已復工專案668個，未復工專案38個，要求相關地區公司在9月30日前必須全面復工。
許家印說，公司要切實履行好企業主體責任，「要大幹苦幹拼命幹，為復工復產保交樓努力拼搏。」
許家印在會議上表示，今年恒大在極其困難的情況下，公司上下齊心協力，在政府的幫助下克服重重困難，復工復產取得顯著成效。
許家印稱，目前恒大已復工的668個項目中，有606個達到正常施工水準，還有62個正在恢復正常施工過程中，要求相關地區公司在9月30日前必須全部達到正常施工水準。
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