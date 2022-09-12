快訊

獨／部編版客語紙本教材來不及印 師生已兩周沒課本用

聽新聞
test
0:00 / 0:00

恒大董座許家印發聲 9月底前保交樓專案全面復工

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
恒大集團董事長許家印召開復工復產保交樓周例會，要求恒大9月底前保交樓專案全面復工。（摘自恆大集團官網）
恒大集團董事長許家印召開復工復產保交樓周例會，要求恒大9月底前保交樓專案全面復工。（摘自恆大集團官網）

恒大官網12日消息，恒大集團召開復工復產保交樓周例會，恒大集團董事長許家印在會上通報了復工復產情況並提出要求。許家印稱，目前恒大在大陸全國保交樓專案共706個，已復工專案668個，未復工專案38個，要求相關地區公司在9月30日前必須全面復工。

許家印說，公司要切實履行好企業主體責任，「要大幹苦幹拼命幹，為復工復產保交樓努力拼搏。」

許家印在會議上表示，今年恒大在極其困難的情況下，公司上下齊心協力，在政府的幫助下克服重重困難，復工復產取得顯著成效。

許家印稱，目前恒大已復工的668個項目中，有606個達到正常施工水準，還有62個正在恢復正常施工過程中，要求相關地區公司在9月30日前必須全部達到正常施工水準。

恒大

延伸閱讀

1年賣掉41億元夫妻肺片 又一滷味巨頭將A股上市

個人輸入自用快篩優惠已取消 每案規費2千元

雙永續、雙軌轉型正夯

指揮中心還原慈濟購贈BNT時序 王必勝：不要相信造謠者

相關新聞

出口及投資不振 今年擴大內需對中國大陸特別重要

中國大陸今年GDP成長目標是5.5%，但今年上半年GDP成長僅有2.5%，尤其第2季GDP成長更只有0.4%，創下兩年來...

恒大董座許家印發聲 9月底前保交樓專案全面復工

據恒大官網12日消息，恒大集團召開復工復產保交樓周例會，恒大集團董事長許家印在會上通報了復工復產情況並提出要求。許家印稱...

1年賣掉41億元夫妻肺片 又一滷味巨頭將A股上市

大陸滷味市場競爭激烈，目前資本市場上，絕味食品、周黑鴨、煌上煌三巨頭已在A股上市。後起之秀紫燕食品預計在9月15日啟動打...

林毅夫：房地產仍是經濟增長驅動力但不再是投機資產

北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫表示，房地產行業仍將是中國大陸經濟增長的驅動力，但在未來幾年，住房將不再是過去用於投...

中國遊戲公司紛出海 避監管尋找獲利空間

17家中國大陸主要遊戲公司的財報顯示，超過半數的利潤較去年下滑，甚至虧損擴大。陸媒體分析，由於監管政策等因素，這些主要的...

德化工巨頭加碼投資中國 廣東廠投產

德國化工巨頭巴斯夫集團在廣東湛江投資的巴斯夫（廣東）一體化基地項目，日前舉行全面建設暨首套裝置投產儀式。該項目總投資約1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。