1年賣掉41億元夫妻肺片 又一滷味巨頭將A股上市

大陸滷味市場競爭激烈，目前資本市場上，絕味食品、周黑鴨、煌上煌三巨頭已在A股上市。後起之秀紫燕食品預計在9月15日啟動打新（申購），距離正式登陸滬市主板再進一步。

資料顯示，紫燕食品是大陸國內規模化的滷製食品生產企業，主營業務為滷製食品的研發、生產和銷售，主要產品為夫妻肺片、百味雞、藤椒雞等以雞、鴨、牛、豬等禽畜產品以及蔬菜、水產品、豆製品為原材料的滷製食品，應用場景以佐餐消費為主、休閒消費為輔，主要品牌為「紫燕」。

截至2022年8月2日，紫燕食品終端門店數量已經超過5,300家，據點覆蓋180多個城市。就門店數量而言，紫燕食品已處於第一梯隊，僅次於絕味食品。

業績方面，2020年到2022年上半年，紫燕食品營業收入分別約人民幣26.13億元、30.92億元和16.37億元，淨利潤分別約人民幣3.59億元、3.28億元和1.16億元。

值得一提的是，夫妻肺片仍是紫燕食品的主打產品，2021年夫妻肺片的收入為人民幣9.33億元（約新台幣41億元），占比約30.6％。

今年上半年，紫燕食品實現營收人民幣16.37億元，較上年同期增加16.52％，但歸屬母公司淨利潤出現27.16％的下滑，至人民幣9331.94萬元。對此，紫燕食品表示，主要是疫情和原材料上漲的因素導致的淨利潤下滑。

紫燕食品此次IPO募集資金人民幣7.99億元，用於寧國食品生產基地二期、榮昌食品生產基地二期、倉儲基地建設等專案。公開發行4200萬股，占發行後總股本比例的10.19％。