陸人行及外管局：防控金融風險 促進跨境貿易

大陸人民銀行和國家外滙管理局分別發布關於十九屆中央第八輪巡視整改進展情況的通報，提出繼續服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革等，繼續做好整改任務落實，推動巡視整改常態化、長效化。

據香港信報財經網，人民銀行表示，強化金融管理牽頭抓總責任，統籌疫情防控和經濟社會發展，為穩定宏觀經濟大盤、保持經濟運行在合理區間營造適宜的貨幣金融環境。此外，要推動平台經濟規範健康持續發展；堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，穩妥實施房地產金融審慎管理制度。

人行又指出，要深化債券市場改革，大力支持直接融資。加強本外幣政策協同，推進金融市場雙向開放，提升人民幣資產吸引力，促進離岸人民幣市場發展。穩妥推進數位人民幣研發試點。深化法治央行建設，加快推進金融立法工作。

外管局在通報中提出，進一步強化金融風險防控，持續跟蹤監測主要經濟體宏觀經濟政策變化、國際經濟金融形勢以及國際局勢演變等對國內外滙市場的影響，維護外滙市場穩定；完善外滙市場微觀監管，以「零容忍」態度嚴厲打擊非法跨境金融活動，維護外滙市場健康秩序。

外管局稱，要進一步促進跨境貿易和投融資便利化。穩妥有序推進資本項目高水平開放。支持區域開放創新，穩步推進跨境貿易投資高水平開放試點。大力培育發展外滙市場，豐富外滙避險產品，引導企業樹立滙率風險中性理念，更好管理滙率風險。豐富拓展跨境金融服務平台應用場景，便利中小外貿企業跨境融資。