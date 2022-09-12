富士康成都首創防疫泡泡 11萬人「閉環生產」防疫營運兩不誤

在新冠零容忍的官方策略下，富士康成都廠設法找出兼顧防疫與生產兩者兼得的新模式。多達11萬員工，進入了「同吃、同住、同行、同工作」的防疫泡泡。

千防萬防，疫情還是在成都再度擴散了。這個2100萬人的中國第四大城，剛從連續66天高溫和限電惡夢中解脫，來不及喘口氣，便無預警自9月1日下午6點起，全市靜默管理3天，全體居民「原則居家」。

原本熙來攘往的街頭，瞬間變得空空蕩蕩。

事實上，靜默管理並非封城，每戶每日仍有一人能外出。但讓企業防疫有一定程度騰挪空間的，並非相對合理的封控規定，而是「防疫泡泡」的創舉。

像在富士康成都智慧園，生產線依舊正常生產運轉，沒有人需要搶菜，沒有人被要求在宿舍裡集體躺平，也沒有人會擔心失去工作。

甚至有一點士氣昂揚──重要大客戶2022年秋季新品發表會就在一週之後的9月8日召開。據了解，工人們依舊照常兩班制組裝平板等產品。

令人驚訝的是，富士康成都智慧園採取特殊的「防疫安全泡泡」措施，竟多達11萬人在同一廠區內同吃同住，統一時間上下班，還每24小時乖乖排隊做一次PCR。

廠區貢獻兆元營收，不容有失

「從供應鏈的角度來看，我們應該是第一個執行這麼大規模的泡泡計劃，算是首發了，」人在成都的鴻海B事業群總經理姜志雄說。

姜志雄掌管富士康成都廠及深圳龍華廠研發中心共13萬員工，每年為鴻海科技集團貢獻上兆元營業額。

面對百年一遇的超級高溫和限電考驗，姜志雄覺得「一切還好」。反而是緊接著要以全新的「泡泡」模式抗擊COVID-19，讓他內心忐忑，不知是不是每個員工都能夠配合公司的政策動員部署？

富士康成都智慧園擁有12.5萬名員工。根據官方統計，2021年進出口總額為1925億人民幣（約台幣8530億元），占四川省進出口總額的20.23％，同時也是成都高新西區最大企業。若因突如其來的疫情被迫停工停產，不僅經濟損失重大，也嚴重衝擊許多家庭的生計。

早在半年前，富士康便與客戶著手籌備防疫泡泡計劃，進行沙盤推演，面對疫情這場沒有硝煙的戰爭，想打上一場「防疫生產兩不誤」的兼顧之戰。

園區內，現有各類廠房及附房95棟，建築面積共245萬平方米，看在富士康成都智慧園黨委書記、首席健康官邱先輝眼裡，特點是園內區域大、員工數量眾多、人員活動軌跡交叉多，必須量身定制一套「疫情防控閉環管理」系統。倘使病毒一旦來襲，系統也即時快速啟動。

員工遵循指定路線上下班

首先要務，是牢牢掌握員工名單和分配宿舍。

當疫情在成都蔓延，園方立刻測算出當下大約7成5至8成、以11萬人計，是居住在工廠宿舍，這群人便直接進入防疫泡泡中，進行「閉環生產」。另外2成至2成5的同仁，住在廠外的社區，就遵循政府規定居家遠距辦公。

「所以，我們其實維持了大概7成5至8成的生產力，」姜志雄說。

其次關鍵是，閉環生產怎麼做？園區將策略統稱為「三分四同」，做為保障防疫泡泡健康安全的屏障。

所謂「三分」，是分組管理、分時操作、分區活動；「四同」則是同吃、同住、同行、同工作。

以上下班為例，要處理的是數萬人一起移動的壯舉。

在防疫泡泡中，缺不了成都市政府的支援，派來40多輛雙節公車做為專車，從宿舍到工廠點對點接送員工，不僅公車路線和上下車地點固定，連哪輛車接送哪些員工都固定。

宿舍至廠區路面淨空，前方還有警車開道，指定動線上300餘名網路員齊齊出動，按照50公尺一崗，派遣專人職守，「保證」隔斷員工上下班途中與社會其他人員接觸。

自製科技助力量測體溫預警、口罩識別

門崗處，架設有紅外測溫設備，對於進入園區的人員「秒測」體溫。進入園區後，95棟樓的每一層樓則設有人臉識別和量測體溫畢其功於一役的一體機，十分智慧化。

來到人流密集的餐廳，智慧化的防疫設備則升級為熱成像人體測溫篩查預警系統，不僅支援多目標精度測溫、快速篩查、高溫報警外，還可以進行「口罩識別」，隨時糾正員工不正確的戴口罩方式。

當然，這些防疫設備皆是富士康自行生產，還有自行開發的醫療級量測裝置「小域精靈」，員工只須拿出手機掃瞄QR Code確認身份後，螢幕上便顯示出個人心率、血氧、尿酸等8項檢查項目，在旁的醫護人員則根據體檢結果評估健康風險，給出相關建議，隨時關注員工健康情況。

富士康成都也記取了4月初上海封城、司機染疫貨物運不出去的教訓，園區的貨車特地要求「司機不下車、不落地」「司機穿大白（全套防護服）」。

比如原材料由貨車運到倉庫後，司機維持不動，改由倉儲人員將原材料搬下車，以避免雙方密切接觸，保障車輛通關及物流正常運作。反之，產品出廠運輸亦然。

防疫到位，人心也不能散

據介紹，截至7月18日，富士康成都智慧園員工打滿三劑疫苗的比例高達93.71％。防疫物資庫存方面，儲備口罩200萬個、防護服450件。此外，醫用酒精、消毒洗手液、帳篷等防疫物資，均有兩個月用量的庫存。

此外，11萬人的吃喝三餐，由富士康的團膳系統全數出動包辦，自費的自助餐管飽，菜色不錯，每餐一定有水果。米、麵、日用百貨等物資儲備充足，零嘴美食和各項生活用品補給，園區便利商店內亦不虞匱乏。

這一切，跟大陸社會超強的規劃能力和執行能力有著密切的關係，將每個環節拆解到極度精細。而這種超強的規劃和執行能力，又跟姜志雄在廠內提倡的「人本健康、智慧賦能」有著因果關係。

富士康在成都，不僅是工廠，還是影視工作室，招募了影片創意製作團隊，為防疫泡泡全過程拍攝了一支影片。由於「群眾演員」數量龐大，場面壯觀，特地出動空拍機，拍下令人震撼的畫面。

片中，11萬名富士康員工每人每天都確實完成PCR檢測，安靜有秩序排隊等候檢測，搭配專業醫護從白天忙到晚上不停歇的景象，令人動容。

姜志雄指出，影片製作是為了凝聚人心，當員工看到防疫工作精細到一絲不漏的地步，卻充滿人性的關懷，將對公司更有向心力：「這對大家願否配合防疫至關重要，尤其是對00後。」

解封日期尚屬未知。姜志雄認為，當人處在焦慮的狀態下，如何讓員工免於孤獨、免於恐懼，與閉環生產的設計和物資儲備的充足，同樣重要。

對比那些沒有防疫泡泡的工廠，富士康讓人體會到有班可上，有工資按時領，有產品按時交貨，便是成都這災難下半年最值得珍惜的事了。

（本文出自2022.9.7《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）