德企投資百億歐元 在廣東投產

位於廣東省湛江市東海島上，巴斯夫（廣東）一體化基地項目近日啟動全面建設，首套裝置正式投產。該項目總投資約100億歐元，是德國企業在中國大陸投資規模最大的單體項目。該項目建成後，廣東湛江將成為巴斯夫在全球第三大一體化生產基地。

中新社報導，廣東省省長王偉中表示，廣東有信心與巴斯夫公司攜手，共同把巴斯夫公司湛江項目打造成全球石化行業的綠色低碳可持續發展的燈塔項目、標竿項目。

「對於巴斯夫來說，中國目前是僅次於美國的第二大市場，擁有巨大的增長潛力。未來十年，全球化學品需求60%的增長都將來自中國。」巴斯夫中國新一體化基地全球高級副總裁、巴斯夫一體化基地（廣東）有限公司總經理林漢平稱，得益於不斷改善的營商環境和擴大的市場准入政策，在中國大陸市場建立一個一體化基地項目具有重要意義。

廣東省商務廳數據顯示，今年1月至7月，該省資金額為1億美元（含）以上的外資大項目達33個，實際利用外資91.4億美元，占全省實際利用外資的54.9%，外資大項目數量和實到外資金額位居中國大陸前列。

近年來，除了巴斯夫（廣東）一體化基地項目外，埃克森美孚石化綜合體、中海殼牌乙烯三期等一批高質量標誌性外資項目，紛紛在廣東加快落地建設，成為外資穩定增長的重要支撐。同時，廣東與歐美等發達國家交流合作持續深化，成功引進蘋果、英特爾、思科、通用、空客等一批高端歐美外資項目。

外資投資熱度不減的背後，是廣東持續構建市場化、法治化、國際化營商環境。在吸引外企來粵發展方面，廣東一直擁有政策與地理優勢。今年3月1日，「廣東省外商投資權益保護條例」正式實施，這是中國大陸首個地方版外商投資權益保護條例。此外，「深圳經濟特區外商投資條例」也將於今年11月1日起實施。

中山大學區域開放與合作研究院院長毛艶華表示，外商投資項目特別是巴斯夫（廣東）一體化基地的高水平產業項目，需相應的中高端人才支撐，廣東應結合產業發展需求提升人才發展環境，在擴大高水平制度型開放方面發揮引領和示範作用。