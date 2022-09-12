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布局芯晨大海 廣州南沙吸客商
在正於福建廈門舉辦的第二十二屆中國國際投資貿易洽談會（投洽會）上，廣州南沙吸引了境內外客商的目光。廣州南沙經濟技術開發區投資促進局副局長李璐10日表示，南沙將加快布局「芯晨大海」產業集群，希望藉助投洽會平台與全球資本對接。
中新社報導，投洽會首次發布的《中國投資熱點城市》報告，聚焦18個城市，解析大陸城市投資的新燃點。作為廣州市高質量發展新的增長極和動力源，南沙區就是納入該報告的18個大陸投資熱點城市之一，並首度參展投洽會，在「中國投資熱點城市」展區設展推介。
今年發布的《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》，明確當地立足灣區、協同港澳、面向世界的平台定位。隨著開放政策的相加、落地，外資企業紛紛進入南沙。官方統計數據顯示，今年1月至7月，廣州南沙區實際利用外資19.42億美元，同比增長215%。
李璐表示，大陸的擴大開放政策及區域發展戰略，使南沙對外資產生強烈吸引力。南沙區將圍繞打造立足灣區、協同港澳、面向世界的重大戰略性平台，強化創新驅動、開放帶動、項目拉動、要素聯動，推進創新鏈產業鏈資金鏈人才鏈融合互促，加快布局建設「芯晨大海」。
李璐說，當前，南沙正以加快發展「芯」片（晶片）和積體電路研發製造為核心，以創新發展承載晨光與希望的戰略性新興產業和未來產業為引領，以強化發展高端裝備、智能製造、汽車等大製造為根本，以聚力發展海洋經濟、進一步對外開放為導向，加快布局建設「芯晨大海」，力爭到2025年形成總規模達2兆元人民幣的產業集群。
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