金磚點亮投洽會 籲堅持開放合作

正在廈門舉辦的第二十二屆中國國際投資貿易洽談會（投洽會）上，面對百年變局和世紀疫情交織相加，金磚國家人士紛紛發聲，呼籲堅持開放合作，推動共同發展。

中新社報導，俄羅斯聯邦工業和貿易部副部長阿列克謝·格魯傑夫說，當下，金磚國家要繼續攜手並進，克服疫情及各種不確定因素的挑戰，提升產業信心。

巴西駐大陸大使高望表示，強化金磚國家新工業革命夥伴關係，要通過創新達成合作並克服重大全球問題，特別是在當前疫後復甦的特殊時期。

聯合國工業發展組織執行幹事鄒刺勇表示，金磚國家在成員國之間和全球範圍內都建立了強大的夥伴關係，這些夥伴關係將惠及整個國際社會。

廈門獲批設立金磚國家新工業革命夥伴關係創新基地以來，成為金磚合作務實推進的試驗田。官方數據顯示，一年多來，金磚創新基地共推出104個金磚示範項目，簽約40個金磚合作項目。

廈門市金磚辦常務副主任黃峰說，在項目開發領域，基地緊扣新工業革命這個主題，挖掘更多項目合作開發機會，吸引優質項目落地，持續將廈門打造成為中國大陸與金磚及「金磚+」國家合作的重要門戶。

作為全球領先的地下工程裝備和軌道交通裝備製造企業，中國鐵建重工在廈門設立面向海外的基地，看好的正是廈門開放窗口的政策和區位優勢。中國鐵建重工集團執行董事趙暉說，在高端裝備領域，該公司產品已出口至30多個國家和地區，與俄羅斯、印度、巴西在鐵路、公路等行業建立緊密合作，金磚國家的業務占到企業出口收入的一半以上。

巴西航空工業公司再度赴廈門參展，該公司大中華區銷售總監李雲說，目前，公司新能源飛機項目正處於初期開發階段，希望借由投洽會實現行業的經驗交流、上下游的需求對接。

近年來，數位經濟在減輕新冠肺炎疫情影響、實現全球經濟復甦中的重要作用顯現。於廈門舉辦的2022金磚國家新工業革命夥伴關係論壇、金磚國家數位經濟對話會、金磚國家可持續與投資論壇上，與會人士認為，在傳統產業轉型升級的當下，數位經濟將為金磚合作注入強勁動力。