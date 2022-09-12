新疆加快絲路經濟帶建設

根據9日召開的中共新疆維吾爾自治區第十屆委員會第五次全體會議消息，新疆提出要創新開放型經濟體制，加快絲綢之路經濟帶核心區建設，推動新疆從相對封閉的內陸向對外開放的前沿轉變。

中新社報導，2020年12月，新疆對外發布《自治區黨委 自治區人民政府關於新時代加快完善社會主義市場經濟體制的實施意見》，其提到加強絲綢之路經濟帶核心區建設，構建開放型經濟新體制。

中共新疆維吾爾自治區第十屆委員會第五次全體會議進一步提出，創新開放型經濟體制，加快絲綢之路經濟帶核心區建設，深入推動新疆從相對封閉的內陸向對外開放的前沿轉變。打造市場化法治化國際化營商環境，強化全方位國際合作，積極融入大陸全國統一大市場，推動現代服務業與金融業發展，促進各類市場主體競相發展。

據烏魯木齊海關統計，2022年前8個月，新疆外貿進出口總值1455.8億元（人民幣，下同），同比增長近五成，增速居全大陸第三位。特別是8月，新疆外貿進出口總值301億元，增速位居全大陸第二位。其中，出口259億元，進口42億元，進出口增速大幅躍升。

據鐵路部門統計，前8個月，新疆阿拉山口、霍爾果斯鐵路口岸通行中歐（中亞）班列數量達8701列，增長6.5%，繼續刷新中歐（中亞）班列通行新疆鐵路口岸的紀錄。