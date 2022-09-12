秋節情濃 傳統月餅暢銷長三角

「傳統月餅在今天還這麼受歡迎，銷量還這麼大，我還是感到很自豪的。」走進位於杭州市臨平區運河街道的亭趾供銷食品廠，新出爐月餅的香氣撲鼻而來。廠長鄧祖如介紹，今年的亭趾月餅大受歡迎，每天手工製作十萬個月餅仍有些供不應求。

中新社報導，中秋佳節，象徵團圓的月餅不可或缺。在長三角地區，傳統手工月餅今年依舊備受熱捧，月餅在當地不僅是酥香的糕點，更成為傳統與創新交匯處的文化符號，承載起滿滿的鄉愁記憶。

中秋臨近的日子裡，運輸月餅的車輛往來穿梭於亭趾供銷食品廠門口。

「附近的老百姓常說一句話，中秋節到了，我們要去亭趾買月餅了。」鄧祖如說，食品廠已有七十多年歷史，有的本地企業已在廠裡連續訂購了十多年的中秋月餅，也有在附近工作的外地人將亭趾月餅寄回家鄉，給遠方親人帶去這一中秋味道。層層起酥的麵皮包裹著鮮甜鹹香的餡料，一口咬下，糯軟香甜迸發在唇齒之間。

「手工月餅看似工序簡單，也有許多講究。過程一環扣一環，稍有不對味道就不一樣了。」鄧祖如說，比如水放多放少，餡料和麵皮的配比，甚至麵皮包好餡料後留下貼墊紙的小洞的大小，都得花很多功夫。

在保持傳統口味的同時，鄧祖如也會關注中式糕點的新趨勢，除了百果、椒鹽與火腿的老三樣外，亭趾月餅堅持每年推出至少一種新口味，其中不乏榴蓮、香辣牛肉、奶黃等，很受年輕人歡迎。

在距離亭趾供銷食品廠不遠的塘棲鎮，擁有八十多年人文底蘊的法根糕點，也生產著頗受當地人喜愛的土月餅。法根食品有限公司總經理李婷介紹，今年中秋其推出了一款富有新意的法根大月餅，同樣是純手工製作，餡料包括蛋黃、肉鬆、麻薯和紅豆沙等年輕人喜愛的食材。

「我們現在拓展了線上銷售渠道，開通了直播帶貨等新形式。線下消費主力軍是我們的中老年老主顧，線上的購買群體中，年輕人的數量越來越多了。」李婷說，「我們想讓更多年輕人瞭解中國傳統糕點，也讓傳統糕點跟著時代，讓每一代人都有屬於自己的味覺記憶。還有許多當地人出國後也還不忘托家人在中秋節訂上一份傳統月餅。」