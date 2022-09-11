人行下一步要深化金融改革 大力支持直接融資

中國人民銀行（大陸央行）今（11）日發佈關於十九屆中央第八輪巡視整改進展情況的通報。對於下一步工作打算，通報提出，深化重點領域金融改革。深化債券市場改革，大力支持直接融資。

通報並提出，加強本外幣政策協同，推進金融市場雙向開放，提升人民幣資產吸引力，促進離岸人民幣市場發展。推進政策性、開發性金融改革。穩妥推進數位人民幣研發試點。深化法治央行建設，加快推進金融立法工作。

大陸國家外匯管理局黨組通報十九屆中央第八輪巡視整改進展情況指出，要統籌做好疫情防控和經濟社會發展金融服務，落實好已公布的外匯支持政策，進一步促進跨境貿易和投融資便利化。

同時，外管局稱，要穩妥有序推進資本項目高水準開放。支援區域開放創新，穩步推進跨境貿易投資高水準開放試點。大力培育發展外匯市場，豐富外匯避險產品，引導企業樹立匯率風險中性理念，更好管理匯率風險。

人行並稱，要持續防範化解金融風險，不斷健全風險識別、預警和處置機制，穩妥有序推進金融風險處置。健全金融穩定保障基金管理。實施好存款保險制度，發揮存款保險早期糾正和市場化風險處置平台的作用。

同時，人行還強調要推動平台經濟規範健康持續發展。堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，穩妥實施房地產金融審慎管理制度。落實重大金融風險問責制度，壓實各方責任，形成工作合力。