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光刻機巨頭ASML擴增大陸員工 人數已超1500人

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
荷蘭光刻機巨頭艾司摩爾（ASML）最新數據顯示，截止到8月底，ASML在中國大陸員工人數已超過 1500 人。(摘自新浪網)
荷蘭光刻機巨頭艾司摩爾（ASML）最新數據顯示，截止到8月底，ASML在中國大陸員工人數已超過 1500 人。(摘自新浪網)

在美國拼命打壓中國大陸半導體之際，荷蘭光刻機巨頭艾司摩爾（ASML）最新數據顯示，截止到8月底，ASML在中國大陸員工人數已超過1500人，較去年底增加約200人，占ASML公司全球員工的14％。

ASML是全球最大晶片微影設備市場的翹楚，今年6月ASML表示，為了支援中國業務的增長，今年將持續擴大中國團隊，計畫招聘200餘名員工。

據IT之家報導，ASML今年1月披露的資料顯示，ASML全球員工突破3萬。在過去近兩年的時間裡，有超過6000名新員工加入了ASML。其中，到2021年底，ASML中國員工增加至1300多名。這意味著，今年ASML在華員工人數已完成招募，再增200人。

雖然美國禁止ASML銷售極紫外光（EUV）光刻機到中國大陸，但ASML公司仍可以在大陸銷售深紫外光（DUV）等光刻機。而且，2021年ASML的第一大客戶就是中國大陸晶片企業，中國大陸晶片企業為ASML貢獻了超過290億美元，而台灣和韓國貢獻的收入大約在250億美元左右。

根據陸媒報導，中國已經成為ASML最大市場，這要歸功於ASML公司在中國的主要負責人沈波，他擔任ASML中國區總裁，懂中國市場的需求。目前，ASML在中國大陸設有15個辦事處、11個倉儲物流中心、3個開發中心、1個培訓中心以及1個維修中心。

分析指出，對ASML公司在中國擴大員工規模要從兩方面來看，一方面是雙方都有需求，另一方面，如果ASML公司完全撤出中國市場的話，也必然逼迫中國企業自己研發先進的光刻機。

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