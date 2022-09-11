聽新聞
test
0:00 / 0:00
光刻機巨頭ASML擴增大陸員工 人數已超1500人
在美國拼命打壓中國大陸半導體之際，荷蘭光刻機巨頭艾司摩爾（ASML）最新數據顯示，截止到8月底，ASML在中國大陸員工人數已超過1500人，較去年底增加約200人，占ASML公司全球員工的14％。
ASML是全球最大晶片微影設備市場的翹楚，今年6月ASML表示，為了支援中國業務的增長，今年將持續擴大中國團隊，計畫招聘200餘名員工。
據IT之家報導，ASML今年1月披露的資料顯示，ASML全球員工突破3萬。在過去近兩年的時間裡，有超過6000名新員工加入了ASML。其中，到2021年底，ASML中國員工增加至1300多名。這意味著，今年ASML在華員工人數已完成招募，再增200人。
雖然美國禁止ASML銷售極紫外光（EUV）光刻機到中國大陸，但ASML公司仍可以在大陸銷售深紫外光（DUV）等光刻機。而且，2021年ASML的第一大客戶就是中國大陸晶片企業，中國大陸晶片企業為ASML貢獻了超過290億美元，而台灣和韓國貢獻的收入大約在250億美元左右。
根據陸媒報導，中國已經成為ASML最大市場，這要歸功於ASML公司在中國的主要負責人沈波，他擔任ASML中國區總裁，懂中國市場的需求。目前，ASML在中國大陸設有15個辦事處、11個倉儲物流中心、3個開發中心、1個培訓中心以及1個維修中心。
分析指出，對ASML公司在中國擴大員工規模要從兩方面來看，一方面是雙方都有需求，另一方面，如果ASML公司完全撤出中國市場的話，也必然逼迫中國企業自己研發先進的光刻機。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言