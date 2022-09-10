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華為Fellow童文：5.5G是5G曏6G縯進的必由之路
集微網消息，在9月8日舉辦的行業活動上，華為Fellow暨華為無線CTO童文博士發表了主題為《Bridging 5G to 6G》的演講，向產業界介紹了從5G向6G演進的驅動力與規劃，提出5.5G是5G向6G演進的必由之路。
童文表示，5G在全球已取得蓬勃發展，2021年由5G直接區動的經濟總量達到1.3萬億美元。為了滿足C端、B端應用對5G提出的新需求，5G將邁向5.5G持續創新，實現eMBB／URLLC／mMTC等能力不斷增強，構築「下行10Gbps、上行1Gbps、千億聯接、內生智能」的5.5G網絡，開啓產業新征途。
童文認為，超大帶寬是實現下行10Gbps的關鍵，需要充分利用Sub100G頻譜。在現有頻段基礎上，引入更大帶寬的6GHz和毫米波提供200MHz-400MHz迺至800MHz頻譜，讓隨時隨地10Gbps體驗成為可能。
童文還談到，行業應用對上行的需求遠大於下行，對於超大上行需求，在充分利用存量FDD頻譜的同時，還需要定義全上行頻譜，實現上下行解耦。當前，上下行解耦已在煤鑛、鋼鐵等多個場景商用，滿足了百路高清回傳、全景遠控等1Gbps上行速率需求。
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