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月餅太多怎麼辦？逾六成大陸民眾這樣處理

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
圖為中秋節前上海市民在採購傳統的鮮肉月餅。中新社
圖為中秋節前上海市民在採購傳統的鮮肉月餅。中新社

每年中秋節不少人都會煩惱收到太多月餅。據《上觀新聞》報導，大陸月餅賣得一年比一年「火」。截至2022年，月餅銷售規模八年間成長超過八成，但有六成多的民眾家中月餅根本多到吃不完。

市調機構艾媒諮詢預估，2022年中國大陸月餅銷售額將達到人民幣243.8億元（約新台幣1,072億元），比2015年呈長約85%。

報導稱，「大多數消費者買月餅熱情很高，但吃的勁頭沒那麼足」。往年中秋節只有三成多消費者能吃完月餅，超六成的消費者吃不完或基本沒吃。

那麼剩下的月餅怎麼辦？調查顯示，63.5%的受訪者表示，會把月餅當零食，24.4%會當成早餐吃。另有2.9%的消費者會變著花樣把月餅做成料理，不過也有近1成消費者選擇扔掉。

香港據環保團體「綠色力量」過去就曾公布一項調查推估，2008年至2018年的11年間，全香港家庭累計丟棄月餅超過2,000萬個，平均每年丟棄約182萬個。

月餅 中秋節 香港

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