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李文輝：廣大在滬台胞台商 堅定發展信心
大陸海協副會長李文輝9日表示，希望廣大在滬台胞台商堅定發展信心，充分分享大陸發展機遇；積極推進兩岸交流，大力促進兩岸融合發展；深耕大陸做大做強，維護台胞台商合法權益；鼓勵台青來大陸發展，幫助台青實現人生夢想。
李文輝與在滬台胞台商代表座談會上指出，當前由於疫情的影響，經濟運行受到短期、階段性衝擊，但大陸經濟社會發展長期向好的基本面沒有變，發展的潛力和韌性沒有變，吸引台胞台商來大陸生活的各項政策和營商環境沒有變。
李文輝補充，海協會認真貫徹落實習近平總書記對台工作系列講話精神，一如既往地關心支持台企發展，關心支持台胞台青就業創業，維護台胞台商合法權益，共同描繪兩岸發展「同心圓」。
包括全國台企聯會長李政宏、上海市台協會長張簡珍、天津市台協會長陳正文等13位在滬台商台胞代表參加座談會。
會上，台胞台商代表結合企業實際及個人經歷，分享在大陸工作、創業、學習、生活等方面的感受，並表示台胞「同等待遇」落實落細，生活在上海很便利。
陽禮華表示，感謝海協會對台胞台商的關心與支持，感謝廣大台商台胞對上海經濟社會發展所做出的貢獻。上海市台辦推動各項惠台政策的落實落地，支援台資企業做大做強，保護台胞台商合法權益，全力以赴做好台胞台商服務工作。
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