快訊

英國女王逝世 白金漢宮：登基會議10日宣布查理三世即位英王

官網才開放5分鐘…果粉搶光首批iPhone 14 Pro系列 這規格最快完銷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

李文輝：廣大在滬台胞台商 堅定發展信心

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸海協會召開在滬台胞台商代表座談會。圖／上海市台胞服務中心提供
大陸海協會召開在滬台胞台商代表座談會。圖／上海市台胞服務中心提供

大陸海協副會長李文輝9日表示，希望廣大在滬台胞台商堅定發展信心，充分分享大陸發展機遇；積極推進兩岸交流，大力促進兩岸融合發展；深耕大陸做大做強，維護台胞台商合法權益；鼓勵台青來大陸發展，幫助台青實現人生夢想。

李文輝與在滬台胞台商代表座談會上指出，當前由於疫情的影響，經濟運行受到短期、階段性衝擊，但大陸經濟社會發展長期向好的基本面沒有變，發展的潛力和韌性沒有變，吸引台胞台商來大陸生活的各項政策和營商環境沒有變。

李文輝補充，海協會認真貫徹落實習近平總書記對台工作系列講話精神，一如既往地關心支持台企發展，關心支持台胞台青就業創業，維護台胞台商合法權益，共同描繪兩岸發展「同心圓」。

包括全國台企聯會長李政宏、上海市台協會長張簡珍、天津市台協會長陳正文等13位在滬台商台胞代表參加座談會。

會上，台胞台商代表結合企業實際及個人經歷，分享在大陸工作、創業、學習、生活等方面的感受，並表示台胞「同等待遇」落實落細，生活在上海很便利。

陽禮華表示，感謝海協會對台胞台商的關心與支持，感謝廣大台商台胞對上海經濟社會發展所做出的貢獻。上海市台辦推動各項惠台政策的落實落地，支援台資企業做大做強，保護台胞台商合法權益，全力以赴做好台胞台商服務工作。

大陸海協副會長李文輝。圖／上海市台胞服務中心提供
大陸海協副會長李文輝。圖／上海市台胞服務中心提供

台商 上海

延伸閱讀

大陸2023年研究所報名人數 預計將突破520萬人

「中蒙寮公路和運輸合作」將啟動 目標締結過境協議

兩岸交流盛會 昆山中秋燈會亮燈

昆台交流月 「寶島又一村」開街

相關新聞

李文輝：廣大在滬台胞台商 堅定發展信心

大陸海協副會長李文輝9日表示，希望廣大在滬台胞台商堅定發展信心，充分分享大陸發展機遇；積極推進兩岸交流，大力促進兩岸融合...

「中蒙寮公路和運輸合作」將啟動 目標締結過境協議

大陸跟寮國的「中寮鐵路」通車後，相關交通運輸合作傳出將要擴展到蒙古，並啟動三方的公路跟運輸合作。

大陸8月CPI上漲2.5% 與PPI年比漲幅雙雙回落

大陸國家統計局9日公布8月全國消費者物價指數（CPI）與生產者物價指數（PPI）數據。從年比看，CPI上漲2.5%，漲幅...

具清潔、低碳、能量密度高等優勢 陸加快核能電廠興建

據上海第一財經報導，位於廣東省陸豐市的陸豐核電廠5號機組已於9月8日正式開工。陸豐核電廠5號機組採大陸自行研發的第三代核...

大陸國務院 推5項舉措加大支持就業創業

大陸國務院常務會議持續推出穩增長相關政策，最新推出5項政策措施宣布加大支持就業、創業，培育壯大市場主體和經濟新動能。

中新雙百計畫 助農產銷海外

根據重慶市中新（星）示範項目管理局消息，9月5日至9月8日，該局會同重慶相關部門組織50家中新（重慶）農業「雙百」合作計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。