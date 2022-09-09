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「中蒙寮公路和運輸合作」將啟動 目標締結過境協議
大陸跟寮國的「中寮鐵路」通車後，相關交通運輸合作傳出將要擴展到蒙古，並啟動三方的公路跟運輸合作。
據蒙通社報導，寮國副總理兼外長沙倫賽近日到訪蒙古，9月4日與蒙古外長巴特策策格舉行會談，巴特策策格祝賀連接寮國首都永珍和大陸昆明的鐵路開通，指出這一重大建設對於寮國減少運輸和物流壁壘，以及通過陸路連接中亞和東北亞與東南亞具有重要意義。
報導稱，雙方同意未來在蒙古、寮國和中國大陸負責公路和運輸問題的政府機構之間開展三方合作，並在建立法律環境的基礎上共同致力於建立過境協議。
2021年底，中寮鐵路通車，全長1,035公里的鐵路線，大陸雲南境內計613公里，寮國境內則為420公里。據大陸官方數據，截至8月7日，昆明海關已監管驗放1,996列中寮鐵路國際貨物列車，進出口貨物總量102.1萬噸，貨值約91.4億元。目前大陸已有江蘇、內蒙古等30個省市通過中寮鐵路連通寮國、泰國、新加坡等國家和地區。
而在大陸與蒙古的交通工程部分，貫穿「中蒙俄經濟走廊」的要道「喬巴山—霍特—畢其格圖鐵路」，已於7月2日開工建設，建成後將可與大陸境內相關鐵路聯接。
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