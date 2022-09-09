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大陸8月CPI上漲2.5% 與PPI年比漲幅雙雙回落

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
大陸8月關乎民生的蔬果、豬肉價格仍明顯上漲。中新社
大陸8月關乎民生的蔬果、豬肉價格仍明顯上漲。中新社

大陸國家統計局9日公布8月全國消費者物價指數（CPI）與生產者物價指數（PPI）數據。從年比看，CPI上漲2.5%，漲幅比前一個月回落0.2個百分點；PPI上漲2.3%，漲幅比上月更回落1.9個百分點。

大陸國家統計局指出，8月，食品煙酒類價格年比上漲4.5%，影響CPI上漲約1.24個百分點。食品中，鮮果價格上漲16.3%，影響CPI上漲約0.28個百分點；畜肉類價格上漲10.1%，影響CPI上漲約0.32個百分點。

其中豬肉價格上漲22.4%，影響CPI上漲約0.30個百分點；鮮菜價格上漲6.0%，影響CPI上漲約0.12個百分點；糧食價格上漲3.3%，影響CPI上漲約0.06個百分點。

其他七大類價格年比均上漲。其中，交通通信、其他用品及服務、教育文化娛樂價格分別上漲4.9%、2.2%和1.6%，生活用品及服務、醫療保健價格分別上漲1.3%和0.7%，衣著、居住價格均上漲0.6%。

至於PPI年比變動情況，工業生產者出廠價格中，生產資料價格上漲2.4%，影響工業生產者出廠價格總水平上漲約1.87個百分點；生活資料價格上漲1.6%，影響工業生產者出廠價格總水平上漲約0.38個百分點。

工業生產者購進價格中，燃料動力類價格上漲19.5%，化工原料類價格上漲4.5%；黑色金屬材料類價格下降10.8%，有色金屬材料及電線類價格下降0.6%。

大陸國家發展改革委副秘書長楊蔭凱日前曾表示，今年以來，在國際通膨居高不下的背景下，大陸CPI年比漲幅仍遠低於美歐等主要經濟體和多數新興市場國家水平。總體判斷，今年全年大陸3%左右的CPI預期調控目標是可以實現的。

但他也指出，受輸入性通膨壓力和豬肉價格季節性上漲等因素影響，加上去年同期低基期效應，今年後幾個月到明年第1季，大陸國內物價水平可能比前幾個月略高一些。特別是受疫情、災情等影響，困難群眾數量有所增多，基本生活可能面臨較大壓力，即使國內物價漲幅不大，困難群眾的感受可能比較明顯。

今年1­­至8月，大陸全國平均CPI比上年同期上漲1.9%。

CPI 通膨

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