具清潔、低碳、能量密度高等優勢 陸加快核能電廠興建

據上海第一財經報導，位於廣東省陸豐市的陸豐核電廠5號機組已於9月8日正式開工。陸豐核電廠5號機組採大陸自行研發的第三代核電機組「華龍一號」，總投資近人民幣200億元（約新台幣880億元）。

報導稱，由於核電不僅投資大，可快速拉動經濟，且具有「清潔、低碳、能量密度高」的屬性，同時不受季節和氣候等因素影響，除短暫的換料大修外，能以額定功率長期穩定運行。因此中國大陸正加快發展核能發電。預計到2035年，中國核電在總發電量中的占比將達到10%，較2021年增長一倍。

第一財經指出，陸豐核電廠規劃容量為六部百萬千瓦級核電機組，擬分期建設。其中，5、6號核電機組今年4月獲大陸中央批准。當時同步獲批的還有中核集團和國家電投集團另外兩個項目，這三個項目共涉及六部第三代核電機組。

大陸一名核電業內人士稱，「這是自2008年以來，國家再次一次核准六台機組，是落實國家有關『積極安全有序發展核電』的重要舉措。」

目前每部第三代核電機組的總投資約人民幣200億元，六部機組總投資將達人民幣1,200億元。報導稱，多位業內士均表示，目前大陸多個沿海省份都希望建設更多的核電廠。

今年以來，廣東、廣西、福建、海南、江蘇、山東、遼寧等地紛紛將核電寫入當地經濟發展規劃，並列為2022年工作重點之一。去年則有廣東、福建、海南和遼寧四省將核電寫入當地政府工作報告。

今年8月29日，大陸工信部、財政部、商務部等五部門聯合發布的「加快電力裝備綠色低碳創新發展行動計劃」，提出將通過五到八年時間，讓大陸的電力裝備供給結構顯著改善，核電裝備滿足7,000萬千瓦裝機需求，進一步加快第三代核電的批量化，加速第四代核電裝備研發應用。

去年10月24日發布的「中共中央國務院關於完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見」也提出，要「積極安全有序發展核電」。

中國核學會理事長王壽君表示，預計在2022年至2025年間，中國將進一步加快擴大裝機規模，保持每年六至八部核電機組的核准開工節奏。2025年大陸的核電運行裝機容量將達到7,000萬千瓦左右；到2035年，中國核電在總發電量中的占比將達到10%，相比2021年翻倍。