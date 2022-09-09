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大陸國務院 推5項舉措加大支持就業創業
大陸國務院常務會議持續推出穩增長相關政策，最新推出5項政策措施宣布加大支持就業、創業，培育壯大市場主體和經濟新動能。
新華社報導，大陸國務院總理李克強7日主持國常會，部署加力支持就業創業的政策，拓展就業空間，培育壯大市場主體和經濟新動能；會議指出，就業是民生之本，創業能催生更多市場主體帶就業，穩增長主要是為了穩就業。
具體舉措包含五點：
一、將實施留工培訓補助地區，由失業保險金結餘備付24個月放寬到18個月，將兩年內未就業高校畢業生、登記失業青年納入擴崗補助。對失業人員及時發放失業保險金。通過強化農民工技能培訓穩崗。
二、支持平台經濟穩就業。對依託平台靈活就業的困難人員、兩年內未就業高校畢業生給予社保補貼。運用專項貸款支援平台企業。
三、創業擔保貸款人因疫情遇困的，可展期1年還款。引導銀行增加中小微企業首貸、信用貸、續貸、中長期貸款等。
四、鼓勵保險資金等依法投資創投基金。優化創投企業股東限售期，便利回收資金再投資。
五、政府投資的創業孵化基地等，盡其所能拿出場地免費供給初創企業。
此次國常會特別指出，「需求不足是當前突出矛盾，要著力以消費和投資拉需求、促進社會投資、以投資帶消費」。另會議也決定對部分領域設備更新改造貸款階段性財政貼息和加大社會服務業信貸支持，促進消費發揮主拉動作用；部署階段性支持企業創新的減稅政策，激勵企業增加投入提升創新能力；確定依法盤活地方專項債結存限額的舉措，更好發揮有效投資一舉多得作用。
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