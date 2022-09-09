大陸國務院 推5項舉措加大支持就業創業

大陸國務院常務會議持續推出穩增長相關政策，最新推出5項政策措施宣布加大支持就業、創業，培育壯大市場主體和經濟新動能。

新華社報導，大陸國務院總理李克強7日主持國常會，部署加力支持就業創業的政策，拓展就業空間，培育壯大市場主體和經濟新動能；會議指出，就業是民生之本，創業能催生更多市場主體帶就業，穩增長主要是為了穩就業。

具體舉措包含五點：

此次國常會特別指出，「需求不足是當前突出矛盾，要著力以消費和投資拉需求、促進社會投資、以投資帶消費」。另會議也決定對部分領域設備更新改造貸款階段性財政貼息和加大社會服務業信貸支持，促進消費發揮主拉動作用；部署階段性支持企業創新的減稅政策，激勵企業增加投入提升創新能力；確定依法盤活地方專項債結存限額的舉措，更好發揮有效投資一舉多得作用。