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金磚國家數位轉型 廈門論壇交流

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

巴西在2018年建立了國家數位化轉型體系，旨在不斷提高社會生產力和競爭力。」9月7日，巴西駐大陸大使高望以視訊連線的方式闡述巴西的數位化轉型歷程。當日上午，2022金磚國家新工業革命夥伴關係論壇在福建省廈門市開幕。

新華社報導，本次論壇主題為「深化新工業革命夥伴關係、推動共同可持續發展」，部分國家駐大陸使領館及相關國際組織、知名企業、行業協會代表共計300餘人參會，圍繞產業數位化轉型、產業鏈供應鏈合作、工業可持續發展等議題進行了廣泛深入研討。

大陸工業和信息化部副部長辛國斌在論壇上，就新形勢下如何繼續加強新工業革命領域的務實合作提出三方面建議：一是堅持同舟共濟、合作共贏，共同把握新工業革命的發展機遇，重點開展5G、工業互聯網、大數據、人工智能、智能製造等領域合作，營造公平、公正、非歧視的發展環境；二是堅持開拓創新、普惠平衡，圍繞提升信息通信發展能力等工作，推出一系列人才培訓、政策交流、試點示範等合作項目，共同推動全球可持續發展；三是堅持開放包容、共建共享，聚焦技術、規則、標準等關鍵領域，機制性、系統性、持續性開展新工業革命領域國際交流合作，共同打造惠及各方的國際合作平台。

在各國數位化轉型升級過程中，人才是最主要的驅動力。南非駐大陸使館全權公使巴仕迪說，人才及人才培養被視為製造業競爭力的關鍵驅動力，南非為此制定了國家數位技能戰略，以滿足數位經濟的需求。南非期待金磚國傢夥伴間深化合作和投資關係，以加快各自經濟社會發展需要。

論壇上，俄羅斯工業和貿易部副部長阿列克謝·格魯傑夫和印度商業和工業部工業與內貿促進局首席顧問魯帕·杜達等，也分別就數位化轉型升級發表了演講。

論壇期間，金磚國家工業創新大賽決賽同期舉行，為金磚產業合作發揮了示範引領作用。此外，總投資額達181億元人民幣的29個項目在論壇現場簽約。

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