三峽台商工業園 未受限電影響

近兩年大陸因「能耗雙減」、「高溫乾旱」等因素，多省市相繼出現因「限電」致企業停工的情況， 興勤(宜昌)電子總經理隋中華6日表示，由於湖北宜昌市背靠三峽大壩和多個水電站，用電反而是最不需要擔心的問題，隨著產品逐漸打入大陸新能源汽車產業鏈，公司營運表現正逐漸疫情前的水準。

興勤(宜昌)電子有限公司是興勤電子於大陸設立的第三家子公司，2004年成立，位於宜昌的三峽台商工業園區內，主要從事壓敏電阻、熱敏電阻等高端電子產品研發、生產與銷售。

宜昌市有台資企業29家，其中，三峽台商工業園區涵蓋範圍9方公里，現有企業33家，台資企業5家，包括亞元科技、興勤電子、興福電子、威和汽車、興力電子材料等，註冊資金總額人民幣4.6億元，員工2,000多人，現有台幹約十人。

為何選擇赴宜昌投資，隋中華說，興勤是經實地考察後，著眼當地水電供應穩定，有機場、高速公路交通便利和相關產業鏈完善等優勢，同時，員工多來自周邊地區，相較沿海城市更加穩定，更有利於培訓、操作自動化設備。

他進一步表示，隨著台商在大陸面臨轉型升級，以及當局發展內需市場，公司開發的新型保護被動元件等產品，陸續打進比亞迪、「蔚小理」等大陸新能源汽車品牌的供應鏈，內、外銷佔比已從過去的五五開轉為六成、四成，未來可能成長到七、三。因此，雖公司年初受上海疫情影響較大，所幸後來在宜昌的台資企業均未受高溫導致的限電影響，營運正逐步恢復疫情前表現。