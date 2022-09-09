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陸企攜台商 搶半導體材料商機

聯合報／ 記者陳政錄／湖北宜昌報導
湖北興發集團黨委委員李少平。記者陳政錄／攝影
湖北興發集團黨委委員李少平。記者陳政錄／攝影

在大陸推動長江大保護的背景下，磷礦豐富的「水電之都」湖北宜昌近年整改大量化工廠，轉培育電子化學品和有機矽化學材料產業，投資約人民幣50億元建設的湖北電子化學品專區，就引入有陸企與三福化工、僑力化工兩家台資企業設的合資公司，搶攻半導體生產供應化學原料市場。

「兩岸媒體荊楚行」近日在湖北宜昌啟動，6日赴興發集團宜昌新材料產業園，看長江大保護推動後，湖北電子化學品專區內兩岸企業合作現況。

湖北興發集團黨委委員李少平6日受訪指出，興發集團是大陸最大的精細磷酸鹽生產企業之一，近年積極發展電子化學品、新材料市場，在半導體領域的客戶包括中芯國際、SK海力士、英特爾、台積電、聯電等，賣到30多個國家，透過和台資企業的合作，有助於提升產品的純度、淨度。

興發集團成立於1994年，2021年營收達人民幣236.07億元，年增28.88%，是大陸五百強企業之一。

隨長江大保護，大陸當局2016年發布《長江經濟帶發展規畫綱要》，以及2020年啟動十年「禁捕」（禁止捕撈天然漁業資源），早期因磷礦豐富聚集大量工廠的湖北宜昌，十三五期間以來對長江沿線134家化工廠「關改搬轉」，作為指標性企業的興發集團也進行轉型升級，並與台資企業合作。

其中，興發與台灣三福化工合資的興福電子，2008年成立，產品包括電子級磷酸、硫酸、蝕刻液，近期股改後，預計明年科創板上市；另一興發集團與台灣僑力化工合資，引入後者電子級氫氟酸等技術的興力電子，2019年組建、去年已投產，李少平說，雖產品還在市場測試認證期，但潛力巨大。

他表示，因國際局勢，大陸整個產業都有危機感，要加快半導體產業國產化步伐，所以他們積極與台灣、南韓、日本交流，其中交流最多是台灣，期待創造雙贏。

對於和台灣化工業合作，李少平說，台灣半導體發展早，以晶圓代工為主，對生產原料品質的要求非常高，因此在合作提高了純度、淨度後，只要能將材料賣給台灣客戶，也都能滿足其他客戶要求，尤其大陸內需是供不應求，正啟動擴產。

半導體 人民幣 水電

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