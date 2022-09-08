兩岸業內人士 昆山共議中小企業數字化轉型
2022年兩岸工業互聯網融合發展研討會8日在江蘇昆山舉行，兩岸企業家峰會大陸方面副理事長張平表示，兩岸企業要攜起手來，利用「十四五」大力發展數字經濟的契機，努力融入大陸發展格局，找准自身發展定位，聚焦主賽道和優勢業務，透過數字化、智慧化把長板做長、把優勢做強，在新一輪科技革命和產業變革的競爭中釋放更大的發展活力。
中新社報導，張平表示，大陸始終是台商台企投資興業的最佳選擇和發展壯大的最大依靠，大陸推動兩岸關係和平發展、融合發展的立場態度不會改變，為台胞台商台企辦實事、做好事、解難事的腳步不會停歇。台資企業只要堅定信心，用好政策，選準方向，就一定能贏得先機、擴大優勢、掌握主動，在大陸長期穩定發展。
兩岸企業家峰會台灣方面副理事長陳瑞隆透過視訊指出，近年來大陸在新一代通信應用、人工智能、大數據等新興科技領域的應用與發展日新月異，市場潛力龐大。
陳瑞隆認為，台灣在一些領域也累積了深厚的發展經驗和技術優勢。兩岸的工業互聯網產業應用，在優勢互補和合作發展上具有非常寬廣的空間。希望台商台胞抓住大陸互聯網產業發展契機，實現兩岸互惠共贏。
兩岸企業家峰會信息產業合作推進小組大陸方面召集人劉利華提到，工業互聯網已成為兩岸經濟融合發展、實現互惠互利共贏的新窗口、新熱點。中小企業佔兩岸企業數量的90%以上，小組將進一步發揮工業互聯網在中小企業數字化轉型中的橋樑作用，推動打造符合兩岸中小企業需求的數字化平台、系統解決方案以及產品和服務，帶動中小企業數字化能力提升和訂單產能資源共享，構建全鏈條、全流程數字化生態。
兩岸企業家峰會信息、通信產業合作推動小組台灣方面召集人李詩欽透過視訊指出，儘管受到新冠肺炎疫情的影響，但兩岸的經貿往來持續熱絡。2021年，台灣地區對大陸進出口總額達3283億美元，這代表兩岸經貿關係密切，互利共贏、蓬勃發展是不變的趨勢。
李詩欽還期望，兩岸能定期開展工業互聯網融合發展的交流活動，持續推動兩岸的產業轉型升級，開啟兩岸融合發展的新篇章。
研討會上，海峽兩岸工業互聯網產業推進聯盟，與昆山市重點產業發展促進中心簽署合作協議，共同推動兩岸工業互聯網融合發展和崑山工業互聯網產業高質量發展，並發布2022年「兩岸工業互聯網創新發展案例集」。
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