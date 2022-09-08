兩岸業內人士 昆山共議中小企業數字化轉型

2022年兩岸工業互聯網融合發展研討會8日在江蘇昆山舉行，兩岸企業家峰會大陸方面副理事長張平表示，兩岸企業要攜起手來，利用「十四五」大力發展數字經濟的契機，努力融入大陸發展格局，找准自身發展定位，聚焦主賽道和優勢業務，透過數字化、智慧化把長板做長、把優勢做強，在新一輪科技革命和產業變革的競爭中釋放更大的發展活力。

中新社報導，張平表示，大陸始終是台商台企投資興業的最佳選擇和發展壯大的最大依靠，大陸推動兩岸關係和平發展、融合發展的立場態度不會改變，為台胞台商台企辦實事、做好事、解難事的腳步不會停歇。台資企業只要堅定信心，用好政策，選準方向，就一定能贏得先機、擴大優勢、掌握主動，在大陸長期穩定發展。

兩岸企業家峰會台灣方面副理事長陳瑞隆透過視訊指出，近年來大陸在新一代通信應用、人工智能、大數據等新興科技領域的應用與發展日新月異，市場潛力龐大。

陳瑞隆認為，台灣在一些領域也累積了深厚的發展經驗和技術優勢。兩岸的工業互聯網產業應用，在優勢互補和合作發展上具有非常寬廣的空間。希望台商台胞抓住大陸互聯網產業發展契機，實現兩岸互惠共贏。

兩岸企業家峰會信息產業合作推進小組大陸方面召集人劉利華提到，工業互聯網已成為兩岸經濟融合發展、實現互惠互利共贏的新窗口、新熱點。中小企業佔兩岸企業數量的90%以上，小組將進一步發揮工業互聯網在中小企業數字化轉型中的橋樑作用，推動打造符合兩岸中小企業需求的數字化平台、系統解決方案以及產品和服務，帶動中小企業數字化能力提升和訂單產能資源共享，構建全鏈條、全流程數字化生態。

兩岸企業家峰會信息、通信產業合作推動小組台灣方面召集人李詩欽透過視訊指出，儘管受到新冠肺炎疫情的影響，但兩岸的經貿往來持續熱絡。2021年，台灣地區對大陸進出口總額達3283億美元，這代表兩岸經貿關係密切，互利共贏、蓬勃發展是不變的趨勢。

李詩欽還期望，兩岸能定期開展工業互聯網融合發展的交流活動，持續推動兩岸的產業轉型升級，開啟兩岸融合發展的新篇章。