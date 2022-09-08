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大陸全國台企聯 向四川瀘定災區捐款人民幣100萬

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
四川瀘定發生規模6.8強震，多處聯外交通中斷，救援人員前進磨西鎮驚險救援受困群眾。新華社
四川瀘定發生規模6.8強震，多處聯外交通中斷，救援人員前進磨西鎮驚險救援受困群眾。新華社

四川甘孜藏族自治州瀘定縣5日發生規模6.8地震，對當地民眾的生命、財產造成了嚴重危害，大陸全國台企聯，向四川省慈善聯合總會捐款人民幣100萬元，用於支持甘孜州瀘定縣、雅安市石棉縣及周邊受災地區的緊急救援等。

四川省台辦「川越海峽」公眾號報導，作為唯一全國性的台商組織，全國臺灣同胞投資企業聯誼會（全國台企聯）率先行動，在四川省台辦的牽線搭橋下，向四川省慈善聯合總會捐款人民幣100萬元（新台幣450萬元），用於支持甘孜州瀘定縣、雅安市石棉縣及周邊受災地區的緊急救援、受災群眾生活救助、救援隊伍支持以及災後重建等。

報導指出，患難見真情，愛意暖人心，全國台企聯的善舉，彰顯了廣大台商臺胞熱善好施的高貴品格和大愛無疆的家國情懷，希望透過溫暖的「台商力量」，為地震救援和災後重建盡綿薄之力，説明受災地區早日恢復正常生活。

大陸全國台企聯，向四川省慈善聯合總會捐款人民幣100萬元，用於支持甘孜州瀘定縣、雅安市石棉縣及周邊受災地區的緊急救援等。四川省台辦「川越海峽」
大陸全國台企聯，向四川省慈善聯合總會捐款人民幣100萬元，用於支持甘孜州瀘定縣、雅安市石棉縣及周邊受災地區的緊急救援等。四川省台辦「川越海峽」

台商 人民幣 災後

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