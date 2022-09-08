陸學者：中國作為製造業中心 能平衡全球停滯型通膨

全球「停滯型通膨」（經濟停滯、失業與通膨上升）或將來臨。對此，上海財經大學校長劉元春8日在「中國-亞洲信用評級業高峰論壇」上，做主題為《全球滯漲下的金融衝擊》的演講時表示，全球經濟現狀將導致「高成本時代」到來，包括健康防護、技術創新、貿易與防務成本的上升。他提及，在全球停滯型通膨的過程中，中國大陸作為全球製造業中心是平衡停滯型通膨的重要因素，而這同時也給大陸經濟轉型帶來再發力的重要契機。

劉元春表示，高成本時代將體現在六個方面：一是疫情常態化，將導致各類健康防護成本上升；二是，逆全球化帶來的技術創新成本和貿易成本的大幅度上升；三是，《巴黎協定》之後，各國簽訂的碳達峰、碳中和的目標協議直接使全球進入綠色轉型新時代；四是，大國博弈、區域衝突常態化將帶來防務成本的增長；五是，高債務與高利率帶來的高還本付息；六是，勞動力緊缺與工資物價聯動機制的出現。

劉元春說，這次全球的停滯型通膨與1970年代的狀況不同，因此需要不同的應對方法。在供給端方面，要注意勞動力市場與結構性改革，在需求端部分，則要設計量化寬鬆的退出路徑與財政赤字的收縮問題。而中長期成本，包括綠色轉型成本，大宗商品成本，防務成本，供應鏈重構成本，則需要國際協調。

而劉元春也指出中國大陸在本輪停滯型通膨中扮演特殊地位，包括大陸的超級供給能力，能源政策的前期布局，各類政策的控制，中國金融體系的調整及其彈性韌性等。

也因此，劉元春認為在全球面臨停滯型通膨下，並不代表大陸也會落入該處境。他說，從過去幾年大宗商品的波動過程可看到，中國市場在消化成本衝擊上的能力非常強。他舉例提到，進口價格指數上漲15個百分點，原材料購買指數上漲10個百分點下，大陸的消費者物價指數一般也就上漲2個百分點。此外，他也指出，大陸的超級供給能力是能夠平衡物價上漲的重要因素。