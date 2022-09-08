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大陸民政部出手治理「天價聘金」問題

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸民政部近年來以多項措施，治理天價聘金等婚嫁陋習。（微博照片）
大陸民政部近年來以多項措施，治理天價聘金等婚嫁陋習。（微博照片）

為增加民眾結婚意願，大陸民政部採取多項舉措，治理天價彩禮（聘金）等婚嫁陋習。

據央視新聞報導，中共中央宣傳部星期四（9月8日）上午舉行「中國這十年」系列主題記者會，會上介紹，大陸民政部從自身職能出發，從2018年起，將婚俗改革納入日程重點推進，並於2021年4月和9月，先後兩批確定了32家婚俗改革實驗區，地方也確立了一批實驗區，主要舉措有以下幾個方面：

一是治理天價彩禮（聘金）等婚嫁陋習。有的以案說法，加大對天價彩禮、大操大辦等婚嫁陋習危害的宣傳力度，營造社會氛圍；有的簡化、創新婚禮形式，以簡約適度、「零彩禮」、集體婚禮等形式引領時代風尚；有的把抵制高價彩禮、鋪張浪費等納入村規民約、居民公約，對彩禮的標準、婚宴的標準、隨禮標準、參加人數等做出規定。

二是倡導文明家風。採取內容豐富、形式多樣、群眾喜聞樂見的方式開展好家風、好家教、好家訓進家庭、進社區、進村莊、進校園、進企業活動，用身邊人、身邊事宣傳帶動，感化鄰里，和睦家庭。一些地區通過開展「家風銀行」活動收集好家風家訓，挖掘和弘揚優秀家風、家教、家訓文化，開展「文明家庭」「好婆媳」活動，群眾精神風貌得到了明顯改觀。

三是加強婚姻家庭輔導工作。各地依託婚姻登記機關向婚姻當事人宣傳婚姻法律法規，進行婚前教育、夫妻矛盾調適，提高當事人維護婚姻家庭的綜合能力，減少衝動離婚行為。目前，中國大陸縣級以上婚姻登記機關婚姻輔導室設置比例已達75%以上，離婚調解成功率大幅提升。

婚姻 婚禮 聘金

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