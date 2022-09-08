習近平：加大支持「專精特新」中小企業

中國已經成為國際公認的軍事及航太技術大國，不僅坐擁數量龐大的各型彈道飛彈，國產太空船更已經登陸月球，更別提在20世紀中葉就自力發展出原子彈技術。然而，在儼然成為大國競爭熱門賽局的半導體技術，特別是12奈米以下的先進製程技術，中國卻遠遠落後台灣，不論在技術實力或營收佔比都無法相比，為什麼？

2022-09-08 12:57