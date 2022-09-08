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習近平：加大支持「專精特新」中小企業

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸國家主席習近平。（新華社）
大陸國家主席習近平。（新華社）

大陸全國「專精特新」中小企業發展大會今日（8日）在南京開幕，中共總書記習近平致賀信，並要求各級政府加大支持力度，激發更多「專精特新」中小企業。

習近平稱，中小企業聯繫千家萬戶，是推動創新、促進就業、改善民生的重要力量。希望「專精特新」中小企業聚焦主業，精耕細作，在提升產業鏈供應鏈穩定性、推動經濟發展中發揮更重要作用。他要求，各級政府要落實大陸中央部署，為中小企業發展營造良好環境，加大支持力度，著力在推動企業創新上下功夫。

大會上發表報告指，目前大陸已培育四批、共8997家專精特新「小巨人」企業，小巨人企業總量快速提升、主導產業更加聚焦，專業化優勢進一步凸顯。該類企業去年營業收入總額已超3.7兆元人民幣，按年增長31.5%、參與制修訂標準超1.3萬項，平均擁有有效發明專利15.7項。

習近平 人民幣

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