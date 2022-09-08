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陸商務部：美對陸關稅措施 不利於雙方和全世界

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸商務部發言人束珏婷8日指出，陸方始終認為，美國對大陸關稅措施「不利於中美兩國，不利於整個世界」。（圖／取自大陸商務部官網）
大陸商務部發言人束珏婷8日指出，陸方始終認為，美國對大陸關稅措施「不利於中美兩國，不利於整個世界」。（圖／取自大陸商務部官網）

針對美國政府再次決定推遲消除前任政府對大陸產品加徵的關稅，大陸商務部回應稱，美國對大陸關稅不利於雙方、不利於整個世界，強調這勢必使眾多美國企業跟消費者承受更大損失。

大陸商務部發言人束珏婷8日在例行記者會上指出，陸方始終認為，美對陸301關稅措施「不利於中美兩國，不利於整個世界」，她強調，在當前高通膨形勢下，美方決定延長對大陸加徵關稅，勢必使眾多美國企業和消費者承受更大損失。

此前媒體除了提問美國政府決定維持加徵關稅一事的評論外，還問及假設沒有這些關稅，預計當今中國大陸出口應該高出現在多少，以及中國大陸與美國之間加徵的關稅對當前國際高通膨起到了多大的因素。

而美國貿易代表署2日宣布，由於收到許多請求、超過350家企業要求繼續維持對大陸加徵的關稅，因而「這些關稅行動不會終止」。2018年美國川普（Donald Trump）政府宣布對陸加徵關稅，引起大陸的反制，進而開啟「美中貿易戰」。

在美國政府還未做出決定前，大陸商務部曾向美國喊話，如束珏婷7月7日即曾表示，在當前高通膨形勢下，「美方早一天取消對華加徵關稅，消費者和企業就能早一天受益」。對於美方擬進行新一輪調查，束玨婷則回應，美方在產業補貼方面，對大陸的指責與事實完全不符。

美國 大陸商務部 通膨

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