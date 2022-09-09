中新雙百計畫 助農產銷海外

根據重慶市中新（星）示範項目管理局消息，9月5日至9月8日，該局會同重慶相關部門組織50家中新（重慶）農業「雙百」合作計畫（簡稱雙百計畫）企業，攜200餘種優質農特產品，參加第22屆新加坡亞洲食品飲料展，促進中新兩地更多農業（食品）企業拓展海外市場。

中新社報導，這是中新（重慶）戰略性互聯互通示範項目在新加坡舉辦的首場推介活動。

重慶市中新示範項目管理局局長曾菁華表示，2021年，為進一步加強中新農業產業互聯互通，在中新（重慶）農業合作計畫框架下，「雙百」計畫應運而生，將幫助重慶及中國大陸西部地區、新加坡及其他東協國家的200家企業開展進出口貿易，促進農業基礎產業體系不斷完善。

目前，「雙百」計畫已讓不少企業尋到了拓展海外市場的門路。

以中新（重慶）農業合作畫「雙引擎」，新加坡信達雅跨境貿易平台Trustana（簡稱信達雅）和重慶渝貿通供應鏈管理有限責任公司（簡稱渝貿通）為例，信達雅預計在3年內為100家中國大陸食品供應商提供一站式出口服務，幫助供應商建立完善的資質與認證體系，打通跨境貿易之路；渝貿通則加快接軌東協市場，協助中國大陸多家中小微食品生產企業實現出口，產品涵蓋新鮮蔬果、酒水飲料、休閒零食、調料乾貨等品類，成功開拓新加坡、馬來西亞等近20個國家和地區的銷售市場，帶動農特產品出口1.14億元人民幣。

參展期間，中新雙方還以線上線下相結合的方式舉辦了「雙百」計畫新加坡專場推介會暨簽約儀式，重慶及中國大陸西部企業與東協企業連線簽約，總金額達1億元人民幣。

中國大陸駐新加坡大使館經濟商務公使銜參贊鍾曼英通過視訊致辭說，多年來，中國-東協經貿合作實現了跨越式的發展。疫情以來雙邊貿易逆勢而上，2020年起東協連續兩年成為中國大陸最大的貨物貿易夥伴。其中，農產品貿易是重要組成部分。