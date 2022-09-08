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只見帳單不見現金 中國核酸檢測供應商嘆收款難

中央社／ 台北8日電

中國的COVID-19疫情持續升溫，更多地方展開更大範圍的全員核酸檢測，但執行檢測任務的核酸檢測公司反映，最近很難按時收到帳款。

綜合香港經濟日報、新加坡聯合早報網今天引述外媒報導，其中一家大型核酸檢測供應商、杭州迪安診斷技術集團股份有限公司表示，一些未付帳款被註銷為壞帳的風險越來越大。

這家公司說，隨著客戶結算週期延長，大規模檢測正耗盡公司財力。

帳款的規模正在迅速擴大。據計算，截至6月30日，8家大型上市病毒檢測機構的應收帳款共增加141億元（人民幣，下同），年增73%。這些公司中，增幅最大的是蘭衛醫學，達到189%。

報導說，付款延遲凸顯中國嚴格防疫策略帶來的財務、經濟和社會成本不斷上升。隨著各省病例的增多，官方越來越多動用大規模檢測與全市性封控的雙管齊下手段來防控疫情，即使是在北京等沒有封城的城市，居民也需每3天進行一次核酸檢測，才能使用公共設施或上班。

報導分析，負責承擔大規模檢測成本的地方政府正面臨壓力，因為商業活動下降影響了財政收入，而與疫情相關的支出正在增加。除了檢測，這些支出還包括建設隔離中心以及向遭受重創的行業提供補貼。

報導引述衛生行業分析師表示，由於後來的意外封控，年初的核酸檢測預算可能被低估，導致對試劑生產商的付款延遲。

根據上半年業績報告，迪安診斷應收帳款為107億元，高於上年同期的54億元，公司稱應收帳款數量增加有可能存在壞帳風險。

金域醫學在半年報中警告，部分地區的核酸檢測費用結算可能延期，而疫情持續可能加劇部分民營醫療機構和診所經營不善，進而帶來壞帳風險。

潤達醫療也將應收帳款的增長列為公司面臨的主要風險之一。公司在業績報告表示，客戶應收帳款結算週期延長，公司面臨應收帳款匯款壓力進一步增大的可能性。

疫情 北京

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